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Un refuerzo para el ataque en enero. Un jugador con características claras y específicas que permita dar un salto de calidad al equipo en esa zona del campo. Luciano Spalletti también lo dejó claro tras la victoria ante el Venezia en la Serie A: en enero quiere un delantero centro con fortaleza física, un perfil que no tiene en la plantilla. Un nueve puro, algo que a día de hoy no son Woltemade ni Kolo Muani, dos de los fichajes del verano: «Kolo tiene velocidad, físico y resistencia. También puede jugar de delantero centro, pero necesitamos un jugador específico para esa posición porque no lo hemos fichado. », declaró ante la prensa. «Después, no tiene sentido hablar de que Spalletti pueda marcharse. Necesitamos jugadores físicos, capaces de recibir un balón fuerte y de jugar con el central rival encima».

El perfil trazado por el exentrenador del Inter, la Roma y el Napoli está claro. Ahora le toca al club satisfacer su petición. A Carnevali y Massara les ha llegado una propuesta: Gianluca Scamacca, que está jugando poco en el Atalanta, y no solo por motivos físicos. Sarri prefiere a Nikola Krstovic y Charles De Ketelaere, sin olvidar a Raspadori, recién recuperado de una lesión y una posible opción como falso nueve si hace falta. Salvo sorpresa, el delantero nacido en 1999, que ha marcado tres goles en 13 partidos esta temporada, se marchará con el nuevo año para jugar con regularidad.

Queda por ver si la Juventus estará en su futuro. Según informa Sportmediaset , pese a la recomendación de Spalletti, la propiedad y la directiva tienen, a día de hoy, otras ideas. Y no parecen dispuestas a satisfacer su petición. Por tres razones: en primer lugar, el estado físico del delantero que pasó por el Sassuolo, que lleva años lidiando con las lesiones, el verdadero motivo por el que no ha terminado de consagrarse. A eso se suman su irregular rendimiento sobre el terreno de juego, que inevitablemente le ha hecho perder la etiqueta de «garantía en ataque», y la valoración demasiado alta que hace el Atalanta de su traspaso. La Juventus debe respetar estrictos límites económicos y no puede plantearse una inversión superior a los 30 millones de euros, el precio de Scamacca.

El club de Bérgamo no contempla a día de hoy una cesión y solo dejará salir a Scamacca por dinero. Y la Juventus no tiene previsto ficharlo en propiedad. Una de las razones es también su intención de apostar por Jeff Ekhator, llegado en verano del Genoa a cambio de 16 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios, más gastos adicionales de 0,4 millones de euros y otros 2 millones en bonus.

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Apenas se ha visto a Ekhator debido a una lesión de grado medio en el músculo semitendinoso sufrida en agosto, que condicionó los primeros meses de su nueva etapa. Esta temporada solo ha disputado 24 minutos entre la liga y las copas, pero ya está bien y preparado para aportar. Todavía busca su primer gol con la Juventus; en el Genoa marcó cinco en 57 partidos.