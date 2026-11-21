Cómo ver el Sporting de Gijón vs Las Palmas con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 22 nov 2026 - 10:15 Estadio El Molinon

El Sporting de Gijón recibe a Las Palmas en el estadio El Molinón en un partido de Segunda División importante para la posición de ambos clubes en la tabla.

El equipo de Nicolas Larcamon ocupa la octava posición y buscará aprovechar el apoyo de su afición tras una racha de resultados irregulares en las últimas semanas. El Sporting de Gijón ha demostrado que puede rendir bien fuera de casa, pero ha sido irregular en El Molinón. Este partido le ofrece la oportunidad de afianzar su posición en la mitad superior de la tabla.

Las Palmas llega a Gijón en el undécimo puesto, tres posiciones por detrás del equipo local. El conjunto de Albert Sanchez ha mostrado un buen nivel en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones y confía en sumar puntos fuera de casa.

Los visitantes ganaron 1-0 el partido de la primera vuelta en su estadio a principios de esta temporada, un resultado que les dará confianza de cara a este encuentro. El Sporting de Gijón, por su parte, querrá responder en su campo.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo y dónde ver este partido de Segunda División.

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