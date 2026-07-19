Spence: Los jugadores de Inglaterra quieren que Tuchel siga al frente

Djed Spence, jugador de Inglaterra, dijo que el plantel quiere seguir con el «gran entrenador» Thomas Tuchel tras el Mundial 2026.

Inglaterra quedó tercera tras vencer 6-4 a Francia en la madrugada del domingo.

Tuchel, con contrato hasta la Euro 2028, afrontó críticas tras perder 2-1 con Argentina en semis.

Al lateral izquierdo del Tottenham, figura destacada en el Mundial, se le preguntó si el plantel quería seguir con Tuchel y respondió: «Sí, por supuesto. Es un entrenador fantástico y hemos construido algo especial».

Y añadió, según recoge el diario inglés «Metro»: «No era lo que queríamos, pero son pasos adelante; es el mejor resultado desde 1966, así que es un paso en la dirección correcta, y esperamos lograr un buen resultado en el próximo Mundial».

Y añadió: «Debemos aprender de este torneo. Hemos crecido y hecho un buen papel; ahora toca aprovechar esa experiencia en el próximo torneo y en los próximos partidos».

Preguntado sobre si la victoria ante Francia respondía a las críticas tras la derrota contra Argentina, el jugador del Tottenham rechazó esa idea y afirmó que las opiniones de medios y afición no habían afectado al equipo.

Aclaró: «No nos fijamos en el ruido exterior. Solo debemos centrarnos en nosotros y controlar lo que podemos controlar».

«Nos decepcionó salir en semis, pero hoy mostramos una mentalidad fantástica para ganar. Todo mi reconocimiento al equipo».

Al ser preguntado si podía imaginarse como una estrella de la selección inglesa en el Mundial, pese a que hace solo dos años luchaba por un lugar en la Premier League, respondió: «Sí, puedo».

Siempre creí en mis capacidades y, pese a los momentos difíciles, trabajé duro para llegar hasta aquí».

Y concluyó: «Solo puedo dar gracias a Dios; es un gran honor formar parte de este equipo».