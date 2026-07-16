Speed le envía un mensaje a Yamal: ¡Salva a los seguidores de Ronaldo de Messi!

El creador de contenidos estadounidense Speed pidió a Lamine Yamal liderar a «La Roja» y vencer a Argentina en la final del Mundial 2026 para evitar que Messi gane otro título.
En un directo de YouTube dijo: «Lamine Yamal, ¡concéntrate! Derrota a Argentina en la final».
El youtuber, seguidor de Cristiano Ronaldo, añadió: «Sálvame, salva a los fans de Ronaldo. No soportaría ver a Messi ganar otro Mundial; no sabría qué decir como seguidor de Ronaldo».
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Sus palabras llegan horas antes de la final España-Argentina, un duelo que promete ser histórico.
Argentina llegó a la final tras vencer 2-1 a Inglaterra, y España eliminó 2-0 a Francia.
Lamine Yamal quiere llevar a España a su segundo título mundial, mientras que Messi busca revalidar el logrado en la última edición y ampliar su leyenda.