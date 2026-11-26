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Luciano Spalletti disfruta de su Juventus, segunda en la clasificación de la Europa League gracias a su victoria por 4-1, con remontada incluida, ante el Omonia chipriota.

El entrenador de la Juventus declaró a Sky tras el partido: «Al principio cometimos un par de errores que ellos aprovecharon. Eso complica nuestra capacidad para mostrar nuestras virtudes y aparece el miedo a encajar un gol al contraataque».

«Cambiaso arregló las cosas con un gran gol y, a partir de ahí, el equipo jugó más tranquilo, bien colocado sobre el campo y con un nivel de presión bastante aceptable».

«Estamos contentos de haber entretenido a nuestros aficionados con cuatro bonitos goles».

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En ese momento, Spalletti se dirigió a Del Piero, presente en el plató: «¿Cuál de nuestros goles te recuerda más a los tuyos de 1996?».

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El exdelantero y excapitán de la Juventus respondió: «Los de Cambiaso y Boga. A ti, en cambio, te habrá gustado más el segundo (el de Ekhator, nota de la redacción) por la jugada. ¿Gatti podría jugar en el centro del campo? Es una broma, pero un entrenador siempre debe buscar nuevas soluciones».

Spalletti retomó la palabra: «Gatti estuvo bien al recuperar el balón con una presión muy alta en el borde del área de penalti. También estaba listo para marcar. La otra cara de la moneda es que así dejamos mucho espacio atrás».

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«Ekhator hizo un buen partido, aunque en la primera parte le dimos pocos balones. Su virtud es atacar los espacios a campo abierto y sabe encontrarlos, así que hay que felicitarlo».

«Cada uno tiene sus características y quizá le falte alguna otra cosa. Mi trabajo no consiste en quejarme por lo que no hay, sino en encontrar una solución con lo que tenemos para aprovechar las características con las que ya contamos».