Luciano Spalletti ha elogiado a Teun Koopmeiners en la previa del Juventus - NEC de la Europa League. Según el entrenador de la Juventus, el internacional neerlandés, que ha sido 32 veces internacional con la selección de Países Bajos, es un fenómeno.

«Koopmeiners es un futbolista completo, que sabe cómo tiene que jugar. Un futbolista fuerte», comienza Spalletti en declaraciones a Noa Vahle para Ziggo Sport.

Hasta ahora, Koopmeiners ha disputado cuatro partidos en la Serie A esta temporada, aunque solo fue titular en uno de ellos. Fue el pasado fin de semana contra el Sassuolo, y precisamente ese encuentro se perdió por 3-2. Aun así, Spalletti solo tiene palabras positivas para el neerlandés.

«Es un futbolista que sabe cuál es su posición y su tarea en el campo. Y puede jugar en cualquier parte, o al menos eso es lo que pienso. Pero creo que es un centrocampista central, que puede jugar en un bloque de dos o de tres.»

«Además, Koopmeiners es alguien que puede atacar, alguien que puede defender, una persona que es fantástica en todos los aspectos. Me encanta, igual que a vosotros. Me gusta tanto como a vosotros», concluye Spalletti.

Está por ver si Koopmeiners será titular el jueves, cuando la Juventus reciba al NEC en Turín. Los medios italianos no verían extraño que Spalletti introduzca algunos cambios en su equipo tras la derrota por 3-2 ante el Sassuolo del pasado lunes.

El entrenador del NEC, Dick Schreuder, espera con ganas el duelo de la Europa League ante la Juventus, en el que el conjunto de Nimega tendrá que resarcirse de la derrota por 3-0 ante el SC Cambuur. «Todos podemos cometer errores, pero la intensidad tendrá que subir», señaló Schreuder.