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El entrenador de la Juventus Luciano Spalletti habló en Dazn tras la derrota por 3-0 en el campo del Como, en el partido que cerró el domingo de la 13.ª jornada de liga. Era inevitable preguntarle por la expulsión de Kolo Muani después de apenas 4 minutos.

«Es algo que no debe suceder bajo ningún concepto. Significa que tienes algún cable suelto. Aunque hayas recibido un golpe, no puedes cometer esa falta como reacción. Ahora también habrá que recuperar terreno en ese aspecto».

Sobre la actitud del francés, añadió: «Cuando la concentración es voluntaria, él siempre está ahí. Actitud tiene, pero también hay alguna debilidad si se llega a este tipo de situaciones. No hace falta que se disculpe porque seguro que lo lamenta, pero este podía haber sido el partido para dar un salto adelante. Llevábamos toda la semana hablando de venir a jugar sin complejos y nos encontramos con un plan de partido mermado».

«Jugar con diez contra el Como es dificilísimo. Aun así, nos mantuvimos bien sobre el campo e incluso tuvimos una ocasión para adelantarnos. Luego llegó su gol y todo se complicó».

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«Habíamos intentado mantener a Kolo más adelantado, cerca de Woltemade, para jugar el dos contra dos con los centrales, con McKennie incorporándose desde atrás para atacar el espacio sin que Kolo tuviera que retroceder para perseguir al jugador de banda. Evidentemente, después todo cambió por completo».