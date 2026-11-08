Spalletti: «¿El penalti de Joao Mario? Mejor una pregunta de reserva. De vez en cuando nos ahogamos en un vaso de agua»

Tras Fiorentina-Juventus, el técnico de la Juventus Luciano Spalletti habló ante los micrófonos de DAZN sobre el partido disputado en el Franchi:

«A veces nos ahogamos en un vaso de agua y perdemos seguridad y tranquilidad con el balón. Volvimos a encajar un gol poco después porque no basculamos bien en defensa. Reaccionamos bien, pero no somos constantes en el rendimiento individual: hacemos algo bien durante 10 minutos y luego fallamos en la siguiente situación. No conseguimos mantener la continuidad».

«¿Es un problema de carácter? A veces nos limitamos a sufrir sin actuar, y hacer algo despeja las dudas. Cuando uno se queda con la duda, cuando nunca decide ni da el paso... Había que presionar al jugador que tenía el balón en el segundo gol. No consiguen sacar nada importante porque siempre tienen dudas».

¿Faltó algo de presencia en el área?

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«Tomé esa decisión porque ellos salen a presionarte y quería buscar directamente al delantero. Woltemade ha demostrado tener algo más, aunque recibir el balón al cuerpo no es su principal cualidad. Es un jugador de toque, que se asocia con el equipo, pero ese trabajo tiene que hacerlo él. Kolo Muani ha hecho un gran trabajo. Ahora está un poco mejor y, con esa energía recuperada, está rindiendo; antes se movía menos».

¿El penalti de Joao Mario?

«No lo sé. ¿Puedo pedir otra pregunta? No necesito volver a verlo, ya lo vi en el campo».