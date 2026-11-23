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Luciano Spalletti quiere un nuevo delantero centro para su Juventus y ya lo dice abiertamente, incluso a riesgo de minar la confianza de los delanteros centros que tiene actualmente a su disposición: Randal Kolo Muani, Nick Woltemade y Jeff Ekhator. La directiva de la Juventus está trabajando en varios frentes del mercado, incluido el del delantero centro, pero queda una duda: ¿para qué entrenador está fichando la Juve? ¿Para Spalletti o para el técnico (¿Antonio Conte? ¿Simone Inzaghi?) que podría ocupar el banquillo de la Juventus la próxima temporada (o esta misma, si la situación se precipita)?

Empecemos por las palabras de Spalletti tras la victoria por 4-0 ante el Venezia en la 12.ª jornada de la Serie A: «Con tantos partidos, necesito otro delantero por dentro. En la derecha tengo tres extremos: Conceicao, Zhegrova y Nico. En la izquierda tengo a Alajbegovic, Yildiz y Boga. ¿Kolo Muani? Tengo que animarlo a que juegue de delantero: debe saber encontrar el espacio para atacar en profundidad. Cuando recibe el balón en una posición central, con un rival a la espalda, no se siente cómodo. Necesito que también juegue de delantero centro, aunque ahora también esté Ekhator».

Hay dos aspectos: la petición de un nuevo delantero centro que encaje mejor con las características que busca Spalletti para su juego y su valoración de los delanteros actuales de la plantilla de la Juventus.

En cuanto al nuevo delantero, Spalletti (que habría querido que Dusan Vlahovic renovase y se quedase) busca un punta de área, fuerte físicamente y capaz de luchar cuerpo a cuerpo con las defensas rivales, por usar una expresión que gusta al técnico de Certaldo. Un perfil como el de Sorloth, para entendernos.

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En cuanto a las palabras de Spalletti sobre los delanteros de la actual plantilla de la Juventus, existe el riesgo de minar la confianza de Kolo Muani, Woltemade y Ekhator. Sobre el primero, el juicio de Spalletti ya es definitivo: Kolo Muani es un delantero de banda, no un delantero centro, y como tal debería ser utilizado. Juega de delantero centro por necesidad. El francés ha ofrecido su mejor rendimiento esta temporada cuando ha jugado por la derecha, con Woltemade en el centro. Solo ha ocurrido en algunos tramos de partidos, y cabe preguntarse por qué Spalletti no se plantea utilizar esta solución de forma habitual. Solo hay una explicación: evitar desaprovechar a los numerosos extremos ofensivos de una plantilla que, a todas luces, se ha construido mal a lo largo de los años, debido a la acumulación de tantos (demasiados) cambios en la directiva y en la estrategia de fichajes.

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Spalletti todavía no confía plenamente en Woltemade: lo considera falto de contundencia, tanto en lo físico como en lo mental. Y la propia Juventus tampoco puede plantearse construir un proyecto en torno al alemán, nacido en 2002, que está en Turín solo mediante una cesión sin opción de compra. Ekhator, por último, es un jugador con el que la Juventus cuenta para el futuro, pero no alguien con quien Spalletti (necesitado de resultados inmediatos) pueda confiar en contar de forma regular en este momento.

Por tanto, será el mercado el que tenga que poner remedio a esta situación. El objetivo del consejero delegado Giovanni Carnevali, del responsable del área técnica Frederic Massara y del director deportivo Marco Ottolini es fichar a un nuevo delantero en enero, aprovechando las oportunidades que ofrezca el mercado invernal. Un posible intercambio entre Sorloth y Jonathan David con el Atlético de Madrid podría ser una solución. Sin embargo, un club como la Juventus no puede planificar sus fichajes pensando solo en el muy corto plazo. Por eso, una de las dudas a la hora de elegir al nuevo punta que llegará a la Continassa tiene que ver con quién será el entrenador de la Juventus.

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Y, desde esa perspectiva, ¿cuál es el proyecto de la Juventus? ¿Seguir con Spalletti hasta 2028, al margen de los resultados de esta temporada? ¿O cambiar de entrenador? Y, en ese caso, ¿a quién elegirá la Vecchia Signora? ¿Al exentrenador Conte, a Inzaghi o a otra persona? ¿Y a Conte, Inzaghi o quien sea les encajará el tipo de delantero centro que quiere hoy Spalletti?