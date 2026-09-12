El técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, habló en rueda de prensa en la víspera del partido contra el Sassuolo, correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A.





¿Nos cuenta un poco cómo está el equipo y qué energía ha percibido en el grupo de cara, precisamente, a esta semana importante y exigente?

"Entonces, empecemos por el hecho de que sentimos mucho lo que le ha pasado a Locatelli y, naturalmente, la ausencia de Loca reparte responsabilidades entre todos, porque él es de esos que no se quitan la camiseta ni siquiera después de haberse duchado. Sabemos cuál es su valor y cuánto le importa querer aportar. En toda su manera de vivir el día a día siempre está atento a cuál es el destino, a cuál es la situación de la Juventus. Esto ha generado en todos, como dije antes, una responsabilidad que se ha visto durante estos entrenamientos. He visto a un equipo muy atento, con muchas ganas, muy dispuesto a pelear ante cualquier situación que se le ponga en contra. Los he visto entrenarse muy bien, los he visto muy serios, muy profesionales. Ahora, al salir, al venir, ¿a quién me encontré en la puerta? A Kolo Muani, que tiene la posibilidad… Así no hago enfadar a alguien. Si Kolo Muani está mejor, Kolo Muani viene ahora al campo, teniendo la posibilidad de llegar a la hora de cenar. Él prefiere pasarse cinco horas aquí dentro con esos dos o tres compañeros que están, dentro de un ambiente que le gusta vivir, donde le gusta estar. Precisamente por lo que es probablemente la voluntad de contribuir o de aportar al equipo toda su calidad, toda su fuerza, para lograr lo que él sueña para el equipo".



¿Contra el Milan jugaron con 3 en el centro del campo?

"Algunas veces pasamos del 4-2-3-1 al 4-3-3. Hay un sistema en fase defensiva y en fase ofensiva. Cada uno puede interpretarlo como quiera, pero somos libres de asociarnos y de conocer cualquier cosa en el mundo y en el fútbol. Ya no existe un sistema posicional a causa de esta presión individual; al hacer tantos pequeños duelos se intenta no dar referencias para sacarlos de sus propias zonas del campo y ponerlos en dificultad. A veces defendimos con 5. Sin Locatelli no cambia nada y tenemos la posibilidad de hacer cualquier sistema táctico porque tenemos una plantilla que lo permite".





¿Koopmeiners puede asumir más responsabilidades?

"Estoy de acuerdo con usted porque ya hemos visto diferencias. Ahora hay un conocimiento más profundo y la voluntad del chico de quedarse en la Juventus, y eso a nosotros nos ha gustado. Ahora está mucho más libre, aunque es un jugador total. Para mí puede desdoblarse y hacer de mediocentro/interior. Espero un gran partido suyo".





¿Douglas Luiz es una apuesta ganada?

"Es una certeza del fútbol y ha demostrado en varias partes que es un futbolista fuerte. Luego solo necesitaba sentir confianza. Cuando llegó retenía demasiado el balón y ahora ha entendido que cuanto más lo mueve, más toca la pelota. Eso de jugar en largo y en corto lo sabe hacer muy bien. Es un jugador también físico y está muy dispuesto a dejarse el aliento por sus compañeros. Es Douglas Luiz y yo no tengo méritos".





¿Cuál es la situación de los lesionados? ¿Tenía la percepción de que Aquilani pudiera hacerlo tan bien?

"Tenía la percepción de que Aquilani podía ser entrenador porque era un jugador que ya tenía la mochila llena de cualidades. Él, con sus jugadas, sugería jugadas a sus compañeros de equipo. No me sorprende y, naturalmente, le doy la enhorabuena. Lo de McKennie y Cambiaso será difícil. Mañana haremos una prueba con Cambiaso; para McKennie pasamos a la del jueves. A Sarr, en cambio, lo recuperamos. Nosotros hemos construido la plantilla con dos jugadores fuertes por puesto".





¿Las primeras impresiones sobre Sarr? ¿Owusu se unirá al grupo?

"Sarr es un futbolista que despierta curiosidad porque sabe comportarse bien en cualquier situación. Tiene esa facilidad para correr y te lo encuentras en todas las partes de manera natural porque tiene esa carrera profunda. Estamos convencidos de que tenemos a disposición a un jugador fuerte y probablemente ya lo demostrará mañana. Owusu es un joven de gran esperanza, pero es un futbolista fuerte. Luego, desde el punto de vista físico, es una mole enorme y es difícil ir a quitarle la pelota. Solo tiene que anticipar un poco las cosas, porque si no se vuelve duro".





¿Woltemade puede salir como titular?

"Lo valoraremos, pero ya se ha hecho apreciar por todos desde el primer entrenamiento. Nos ha demostrado que sabe estar en el campo y puede ocupar más roles. Seguramente antes o después jugará mañana".





¿Sobre Gatti?

"Gatti es un futbolista que tiene unas características muy precisas, sobre todo a la hora de intentar marcar en las jugadas a balón parado. Ha solucionado ese problema que ocurrió en el partido con la Next Gen porque no pudo entrenarse de manera correcta. Ahora se está entrenando bien y logrará tener sus minutos para mostrar el gran valor que tiene. En este momento Kelly también está jugando menos, pero en estos otros partidos Gatti encontrará su espacio y mostrará acciones de jugador top que es".





¿Cuánto ha hecho ver la Champions?

"Nos ha dolido y nos ha creado problemas. Tenemos que convivir con esto, pero se convertirá en un gran estímulo para nosotros. El dolor crea las mayores responsabilidades y crea las ganas de recolocarse en esa posición que te permite jugar contra los mejores equipos del mundo"



