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Las palabras del entrenador de la Juventus Luciano Spalletti antes del partido de la Serie A contra el Venezia. Las recoge DAZN:

«Teniendo en cuenta quiénes somos y los futbolistas que tenemos, hay muchas soluciones. Hay que mantener el equilibrio y estar atentos a sus contraataques, porque basan su juego en eso. Nicola sabe encontrar soluciones nuevas allá donde va. ¿Conte? No quiero añadir nada, debo pensar en el campo, en ganar hoy. Cuando entrenas a la Juventus, si quieres evitar los comentarios, solo hay una posibilidad: salir al campo y ganar los partidos. Todo esto es normal cuando alcanzas un nivel en el que sales en televisión todos los días».