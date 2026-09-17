En una confesión estremecedora que dejó al descubierto la cara más fea del racismo en los estadios de España, la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, abrió su corazón y habló por primera vez con detalle sobre el episodio racista que sufrió en pleno estadio Santiago Bernabéu.

Las declaraciones del brillante extremo, realizadas para su esperada aparición en el programa "Universo Valdano", generaron una amplia repercusión en el ámbito deportivo catalán, después de que se adelantara la fecha de emisión del episodio a través del canal "Movistar Plus" la noche del viernes, dada la relevancia de lo que se diría en él, según recogió "Mundo Deportivo".

Durante la entrevista, la leyenda Jorge Valdano le lanzó una pregunta directa a Yamal: "¿Alguna vez has sido objeto de racismo de forma directa?", y la respuesta del joven jugador resultó, a la vez, impactante y sensata.

Yamal se refirió al conocido episodio de El Clásico del 26 de octubre de 2024, cuando él y su compañero Raphinha, mientras celebraban un gol, fueron objeto de cánticos racistas e insultos xenófobos desde las gradas del Bernabéu, como "negro de mierda", "moro de mierda" e "inmigrante de mierda".

Lamine dijo con franqueza: "Sí, mil veces. La gente ejerce el racismo contra ti de forma indirecta, pero quizá no se dan cuenta de ello; hay muchos comentarios, muchas miradas, que en muchas ocasiones tienen un carácter racista y ellos no lo perciben".

Y añadió: "Por ejemplo, el habitual vídeo del estadio Santiago Bernabéu donde nos dirigían a mí y a Raphinha palabras soeces, y la gente se extrañó de mi reacción. Al final, no me molestará en absoluto esa persona que me llamó (negro), porque soy negro y no soy de ningún otro color".

Y continuó con un tono maduro impropio de su edad: "Otra cosa es si eso está bien o mal, porque me lo dijo de forma ofensiva. Está mal, pero lo que no voy a hacer, estando jugando un partido cuyas entradas la gente pagó para verme, es enfadarme por alguien que no me respetaba".

La Liga española había informado a la Policía Nacional del incidente en cuanto se produjo, mientras que el Real Madrid abrió una investigación interna que reveló la implicación de un menor en los insultos.

La Fiscalía de Menores dictaminó imponer al menor una prohibición de doce meses de acceder a todos los estadios que albergan competiciones oficiales de fútbol, obligándole a realizar 30 horas de servicio comunitario y a presentar una disculpa formal al jugador.

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