Sergio Vittor explicó por qué decidió jugar en la Academia: "Soy hincha de Boca, pero elegí a Racing"

El exjugador del equipo de Avellaneda confesó su fanatismo por el Xeneize y contó que había hablado con Arruabarrena para irse a Boca. Pero no quiso.

Hace pocas horas Sergio Vittor logró regresar a la , una odisea que parecía imposible tras once largos días durmiendo en un aeropuerto de . Pero esta vez no fue noticia por su fatídica situación personal, sino por revelar su fanatismo hacia Boca, tras confesar que eligió no jugar en el Xeneize teniendo la chance. ¿Los motivos?

Según le contó al canal de Youtube Basta Chicos, el defensor había sido contactado personalmente por el Vasco Arruabarrena para mudarse al equipo de La Ribera, pero no pudo esquivar la tentación de Víctor Blanco, presidente de Racing.

"Yo elegí Racing, eso es lo que la gente de Racing no sabe. A mí en ese momento me tocó hablar con el Vasco Arruabarrena. Te soy sincero me moría por jugar en Boca porque soy muy hincha. Pero deportivamente e institucionalmente yo sabía que para mi", aseguró.

¿Se habrá arrepentido con el paso del tiempo? "La pasé muy bien. Jugué dos años y medio. La pase bárbaro tanto dentro como fuera de la cancha. Encontré personas muy buenas, muy queridas. Sigo en contacto con muchos y me pareció una decisión muy acertada", confesó el Chino, quien duerme tranquilo a pesar de no haber cumplido el sueño de toda su vida.