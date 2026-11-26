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Salvatore Soviero, exportero nacido en 1973 y actual entrenador del Enna, repasa en una entrevista con el Corriere della Sera algunos episodios polémicos de su carrera, que se prolongó de 1990 a 2010. Soviero se hizo famoso por sus arrebatos y sus peleas sobre el césped.

Soviero, protagonizó muchos incidentes sobre el césped. ¿Hay alguno del que se arrepienta?

«El gesto ofensivo que le hice a Del Piero. Fue en un Reggina-Juventus, el 6 de noviembre de 2004, mi debut en la Serie A. Arruiné un recuerdo precioso con un insulto que podría haber evitado».

Se tocó la oreja al dirigirse a Del Piero y fue acusado de homofobia.

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«Hoy me detendrían por lo que hice sobre el césped. Alex se echó a reír, pero es un gesto del que me avergüenzo. El único que no repetiría en 20 años de carrera».

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Debutó en la Serie A en aquel Reggina-Juventus tras cumplir cinco meses de sanción por la famosa pelea en el Messina-Venezia.

«Siempre he asumido la responsabilidad de mis actos. Pensaba poco, simplemente actuaba. En aquel partido me expulsaron y me insultaban desde el banquillo rival. Así que fui a por ellos y les pegué a todos».

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Usted solo contra al menos 15 personas.

«Me gritaban: “Habéis descendido, idiota, sal del campo”. Hubo puñetazos, rodillazos y empujones. Hasta hubo un cabezazo. Habría tumbado a cualquiera. Aquella pelea la provocaron ellos, no deberían haberme incitado. Ahora, como padre, soy consciente de que me equivoqué. Pero lo hice y no hay vuelta atrás».

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Toni todavía recuerda aquella vez que lo agarró del cuello.

«Yo estaba en el Venezia y él, en el Palermo. Pensaba que me iba a asustar por su corpulencia. Nos estuvimos encarando durante todo el partido y, cuando intentó acercarse, lo agarré del cuello y le dije que se portara bien».

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Si hoy uno de sus jugadores se pelea sobre el césped, ¿cómo reacciona?

«Lo resuelvo todo en el vestuario, a mi manera».