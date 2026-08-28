Souffian El Karouani está, según el portugués MaisFutebol, cerca de una magnífica cesión. Al-Qadsiah estaría, de hecho, en negociaciones muy avanzadas con el Benfica para un acuerdo hasta el final de la temporada.

El Karouani dio el salto a Al-Qadsiah como agente libre tras una magnífica temporada 2025/26 en el FC Utrecht (18 asistencias). Su aventura allí puede calificarse hasta ahora, desde el punto de vista deportivo, como una decepción.

En los tres primeros partidos de liga de la temporada, El Karouani no entró en la convocatoria de Al-Qadsiah, donde no todos los extranjeros pueden jugar al mismo tiempo. Los clubes de la Saudi Pro League solo pueden inscribir a ocho jugadores mayores de 23 años.

Con Koen Casteels, Nacho Fernández, Julian Weigl, Julián Quiñones, Mateo Retegui, Tijjani Reijnders, Cameron Puertas, Carlos Jiménez, Gastón Álvarez, Nahitan Nández, Otávio, Iker Almena y Sultan Harun, el entrenador Brendan Rogers cuenta, además de con El Karouani, con muchos otros futbolistas extranjeros.

Sin embargo, para El Karouani parece vislumbrarse una magnífica solución. El entrenador del Benfica, Marco Silva, quiere añadir un nuevo lateral izquierdo a su plantilla y ve en el jugador de 25 años natural de Bolduque al candidato ideal.

«Se trata de una cesión, y los clubes están ultimando actualmente el reparto de la parte salarial», sabe MaisFutebol. Silva cuenta por ahora en el lateral izquierdo únicamente con Samuel Dahl (23) y el jovencísimo José Neto (18).

Si el traspaso se concreta, El Karouani se enfrentará esta temporada al AZ (en casa) y al NEC (fuera) en la Europa League. Los portugueses también quedaron emparejados en el sorteo con el AC Milan (fuera), Celtic (en casa), Viktoria Plzen (fuera), Lech Poznan (en casa), Omonia Nicosia (fuera) y OFI Creta (en casa).