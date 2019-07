Soto defiende a Herediano: "Si tenemos que quejarnos en FIFA, lo haremos"

El entrenador reiteró sus quejas por los fallos arbitrales y que corresponden a su oposición a Villalobos en la Fedefútbol.

Jafet Soto no claudica en su reclamo ante los árbitros por las decisiones que considera perjudiciales para Herediano, aunque con referencia a las decisiones políticas de cara a las elecciones en la Fedefútbol.

"Vamos a seguir dicen do las cosas que pasan. Si tenemos que quejarnos en FIFA, lo haremos. Son muchas cosas en contra del Herediano... Voy a seguir denunciando", explicó el técnico en conferencia de prensa.

¿Cómo no vamos a pensar que esto no sea un tema político' Nosotros no vamos con don Rodolfo Villalobos. Un tema administrativo se está volviendo deportivo", remarcó.

Además de solicitar que separen a los árbitros que no cumplen con sus funciones, Soto apuntó también contra los clubes históricos de : "Estaban acostumbrados a que le regalaran todo. Uno ve los partidos de antes y se da cuenta cómo era la cosa. Nosotros tenemos añales de no vernos beneficiados en nada, n les conviene que crezcamos".