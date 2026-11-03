En su columna en Sky, el futbolista con más partidos internacionales con Alemania expresó su temor de que la lesión de la estrella ofensiva del vigente campeón alemán pueda ser más grave de lo que se creía hasta ahora.

Oficialmente, Musiala está de baja en el Bayern por una rotura de fibras musculares que sufrió a finales de septiembre durante una concentración con la selección alemana, justo antes del partido de la Liga de Naciones contra Países Bajos. Desde entonces no ha disputado ni un segundo.

«Lo de Jamal Musiala se está prolongando. En septiembre, en Ámsterdam, se habló de una rotura de fibras musculares. Sospecho que entretanto ha pasado algo más, porque una rotura de fibras no necesita seis semanas para curarse», explicó Matthäus.

De hecho, una baja tan prolongada es bastante inusual para una simple rotura de fibras musculares. Normalmente, los afectados pueden volver a someter la zona lesionada a cargas ligeras después de dos a cuatro semanas, y la recuperación de la plena capacidad para competir suele llegar tras cuatro a seis semanas. El próximo jueves se cumplirán exactamente seis semanas de la lesión de Musiala.

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Además, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, subrayó recientemente que querían reincorporar al jugador de 23 años con cautela para evitar recaídas. Entre otras cosas, Eberl aludió a las difíciles condiciones en las que Musiala comenzó la temporada actual y a su historial de lesiones.

Al fin y al cabo, Musiala tiene cierta propensión a las lesiones y a las bajas prolongadas, como revela un vistazo a su historial médico. Esta temporada ya estuvo varias semanas de baja por una lesión de tobillo y por las secuelas de la fractura de peroné que sufrió el año pasado.

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¿Cuándo volverá a jugar Jamal Musiala con el Bayern de Múnich?

Además, en agosto de 2026, tras desplomarse dos veces durante los amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim, hizo público que sufre crisis de ausencia. Se trata de una forma de epilepsia que provoca breves lapsos, mirada fija, desconexiones momentáneas o alteraciones de la conciencia durante unos segundos o minutos, aunque sin las convulsiones intensas de las crisis epilépticas clásicas.

Al menos, recientemente hubo noticias positivas. Al parecer, Musiala ya ha regresado a los entrenamientos y ha vuelto a hacer ejercicios con balón. Se espera que complete su regreso durante el próximo parón de selecciones, por lo que estaría disponible para el Bayern en el partido del 20 de noviembre contra el 1. FC Colonia.

Musiala acumula hasta ahora cuatro partidos esta temporada entre todas las competiciones, en los que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia.