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El entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, pidió mejorar en defensa antes del duelo de Serie A de este sábado contra la Roma, que sigue invicta, en el estadio Diego Armando Maradona. Allegri instó a sus jugadores a encontrar el equilibrio táctico tras un inicio irregular de la competición nacional.

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Allegri anima al Nápoles antes de un derbi del Sol con mucho en juego

El Nápoles vuelve a la competición nacional el sábado por la tarde para recibir al Roma, que sigue invicto, en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo de Massimiliano Allegri llega a la octava jornada con 10 puntos en siete partidos y busca regularidad tras una sorprendente derrota ante el Venezia y una trepidante victoria por 4-3 sobre el Bodo/Glimt en la Champions League entre semana.

Tras sufrir ya tres derrotas ligueras esta temporada, el Nápoles afronta la presión de mantener una racha de ocho partidos de Serie A sin perder en casa ante el Roma.

«Mañana tenemos un partido importante contra un equipo que viene rindiendo bien desde la temporada pasada», declaró Allegri ante los periodistas. «Hay mucho en juego, pero el resultado no decidirá la temporada».

Allegri exige disciplina defensiva para frenar la sangría de goles

Al centrarse en las carencias tácticas, Allegri señaló la organización sin balón como el principal aspecto en el que debe mejorar el Nápoles. «Donde más necesitamos mejorar es en nuestra forma de jugar sin balón», afirmó Allegri. «Tenemos que progresar en ese aspecto y demostrar que podemos ser más fuertes y contundentes».

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«Por nuestra parte, necesitamos mejorar, especialmente atrás. Estamos encajando demasiados goles y tenemos que cerrar espacios».

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«Sería muy importante encontrar cierto equilibrio, porque eso podría ayudarnos a encadenar una buena racha», añadió el técnico italiano.

Allegri elogia el juego a gran ritmo del Roma de Gasperini

Allegri reconoció el desafío que plantea el equipo de Gian Piero Gasperini, que ha sumado 17 puntos sin perder ningún partido de liga esta temporada. «Sabemos lo bueno que es el rival y cuánto ha mejorado con el tiempo», señaló Allegri. «Gasperini está haciendo un trabajo excelente y el equipo tiene mucha calidad y pasión».

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«Seguro que será un partido muy intenso, porque los equipos de Gasperini juegan a un ritmo alto. Tendremos que estar preparados para responder a ese despliegue de energía».

Allegri también dio novedades sobre dos centrocampistas importantes: «Poco a poco estamos recuperando a jugadores clave, como McTominay y Anguissa, pero todavía no están preparados para disputar los 90 minutos completos».

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Los partenopeos buscan dar impulso a su temporada en el Maradona

Como el Roma ha mantenido su portería a cero en sus tres partidos de liga fuera de casa hasta ahora, el Nápoles necesitará ser eficaz en ataque para superar a los visitantes.

Una victoria en casa acercaría al Nápoles a los puestos europeos y aliviaría la presión sobre Allegri.

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El Nápoles recibe al Roma el sábado por la tarde, a las 18:00 CEST, en Nápoles.