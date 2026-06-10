La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha anunciado las fechas clave del inicio de la temporada 2026-2027 de la Liga de Campeones de Asia, en su tercera edición con el nuevo formato.

Al-Ittihad de Arabia Saudí informó en X que visitará al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos el martes 11 de agosto en Abu Dabi, en la ronda clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de Élite.

Una semana después se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia, el 18 de agosto, mismo día que el sorteo de la Liga de Campeones de Asia 2, según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat».

El 20 de agosto se realizará el sorteo de la Copa de Asia, tercera competición continental.

La próxima Liga de Campeones de Asia tendrá 32 equipos: 16 en el Este y 16 en el Oeste, y los ocho primeros de cada grupo avanzarán a octavos.

Al-Ahli es el actual bicampeón con el formato vigente, aunque Al-Hilal sigue como el máximo ganador, con cuatro títulos.