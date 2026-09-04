El sorteo de la fase de liga de la Champions League Femenina deparó un camino dispar para los dos gigantes de España: el Barcelona quedó encuadrado en un grupo que parece relativamente asequible en su camino hacia la final de Varsovia, mientras que el Real Madrid se topó con enfrentamientos exigentes, entre los que destacan el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Manchester City.

El Barcelona se medirá en su terreno con el Arsenal, el Paris FC y el Servette, mientras que jugará a domicilio ante el Bayern de Múnich, la Roma y el Koge danés, en una trayectoria en la que el conjunto catalán aspira a terminar la fase de liga entre los cuatro primeros puestos y clasificarse directamente para los cuartos de final.

El duelo ante el Arsenal se perfila como el más complicado de los partidos del Barcelona en casa, después de que el equipo inglés se llevara la final del torneo en 2015 a costa del club catalán.

El Barcelona también se enfrentará al Bayern de Múnich fuera de su estadio, el equipo que lo eliminó en las semifinales de la pasada edición, mientras que evitó los enfrentamientos con el Manchester City y el Inter de Milán en el tercer bombo, quedando el Servette y el Koge en su lugar.

La primera jornada arrancará los días 22 y 23 de septiembre, y la competición se prolongará hasta la sexta y última jornada, el 16 de diciembre.

El calendario de partidos y sus horarios detallados se anunciarán mañana sábado.

En cambio, al Real Madrid le espera una trayectoria más difícil, tras haberlo emparejado el sorteo en enfrentamientos ante el Paris Saint-Germain, el Paris FC y el Inter de Milán en el estadio de Valdebebas, mientras que visitará al Bayern de Múnich, la Roma y el Manchester City.

El Barcelona aspira a mantener su superioridad europea después de haber liderado la fase de liga la temporada pasada con 16 puntos de 18 posibles, antes de coronarse campeón tras su contundente victoria por 4-0 ante el Lyon en la final disputada en la ciudad de Oslo.

El sorteo de las rondas eliminatorias se celebrará el 18 de diciembre, mientras que los partidos de la fase de clasificación se disputarán los días 3, 4, 10 y 11 de febrero; los cuartos de final, los días 23, 24 y 31 de marzo y 1 de abril; las semifinales, los días 1, 2, 8 y 9 de mayo, antes de que el torneo se cierre con la final en el Estadio Nacional de la capital polaca, Varsovia, el 29 de mayo de 2027.