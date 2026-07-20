Sorteo de las competiciones europeas de fútbol: estos son los rivales del Ajax, el NEC y el FC Twente

El NEC, el FC Twente y el Ajax ya conocen sus caminos hacia la fase de grupos de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga de la Conferencia, respectivamente. El lunes por la tarde se celebraron los sorteos en Nyon (Suiza).

El NEC, tercero la pasada temporada, entra en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones y se medirá al Olympiakos: ida el 4 o 5 de agosto en Grecia y vuelta una semana después en Nimega.

Si el NEC elimina al subcampeón griego, accederá a la ronda eliminatoria previa de la Champions; de lo contrario, caerá a la Europa League.

El FC Twente, que ya sabía que se medirá al Ferencváros húngaro en la segunda ronda de la Europa League, conoce también su posible rival en la tercera: el perdedor del duelo de Champions entre el Fenerbahçe y el Górnik Zabrze.

Como terminó cuarto la pasada temporada, arranca en la segunda ronda. El jueves debutará en el Grolsch Veste y una semana después visitará Hungría.

Tras quedar quinto, el Ajax competirá en la Conference League. En la segunda ronda se medirá al FK Vojvodina: ida este jueves en Serbia y vuelta la próxima semana en el Johan Cruijff ArenA.

Si supera esa eliminatoria, se medirá al ganador del duelo entre el Shelbourne FC irlandés y el Nõmme Kalju FC estonio por un lugar en la fase de grupos.