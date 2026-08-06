Sorteo de la ronda preliminar de la Liga de Campeones de África: el Zamalek con una prueba sencilla y el Espérance y el Renaissance de Berkane a la espera

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció al mediodía de este jueves los resultados del sorteo de la ronda preliminar de la Liga de Campeones de África 2026-2027, que contó con la participación de los grandes del continente, como el Zamalek egipcio, el Espérance tunecino y el Renaissance Berkane marroquí.

El sorteo dejó exentos de disputar la primera ronda preliminar a los tres clubes mejor clasificados, encabezados por el Mamelodi Sundowns sudafricano, el Espérance tunecino y el Renaissance Berkane marroquí. Mientras tanto, el resto de los clubes, con el Zamalek y el Pyramids egipcios a la cabeza, comenzarán su recorrido desde la primera ronda preliminar.

El Espérance tunecino espera en la segunda ronda al ganador del enfrentamiento de la primera ronda que reunirá al Al-Swehly libio y al KVZ FC de Zanzíbar.

En cuanto al Mamelodi Sundowns, campeón defensor, esperará al clasificado entre el Wiliete angoleño y el Foresters FC, mientras que el Renaissance Berkane marroquí espera al ganador del enfrentamiento entre el Star Sport sierraleonés y el Medina United gambiano.

Por su parte, el Zamalek comienza su recorrido desde la primera ronda enfrentándose al AS Port de Yibuti, mientras que el Pyramids jugará contra el Gor Mahia keniano.

Los partidos de ida de la primera ronda preliminar se disputarán entre el 4 y el 6 de septiembre próximo, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar entre el 11 y el 13 del mismo mes.

En cuanto a la segunda ronda preliminar, los partidos de ida se disputarán entre el 16 y el 18 de octubre próximo, mientras que los partidos de vuelta se celebrarán entre el 23 y el 25 del mismo mes.

La Confederación Africana confirmó que el campeón de la Liga de Campeones de África recibirá un premio económico de 6 millones de dólares.

En el marco de su apoyo a los clubes participantes, cada equipo que quede eliminado durante las rondas preliminares recibirá una cantidad de 100.000 dólares, dentro de la política de la CAF para fomentar la inversión en las competiciones de clubes y elevar el nivel de la competición continental.

El Mamelodi Sundowns ostenta el título de la Liga de Campeones de África de la temporada pasada, tras su victoria sobre el FAR Rabat marroquí en el partido final.

Lee también:

Sorteo de la ronda preliminar de la Copa Confederación Africana: enfrentamientos sencillos esperan al Al-Ahly, al Raja y al FAR Rabat

Resultados del sorteo de la primera ronda preliminar

Wiliete angoleño × Foresters FC seychellense.

Scotland FC zimbabuense × Nsingizini Hotspurs suazi.

União do Songo mozambiqueño × Atlético Petróleos angoleño.

Mangasport gabonés × African Stars namibio.

La Cure Waves mauriciano × Orlando Pirates sudafricano.

15 de Agosto angoleño × Fomboni FC comorense.

Mighty Wanderers malauí × Simba tanzano.

CFFA malgache × Lijabatho, campeón de Lesoto.

Gaborone United botsuanés × Young Africans tanzano.

Al-Swehly libio × KVZ zanzibarí.

Aigle du Congo × Ejército Ruandés (APR).

AS Port yibutiano × Zamalek egipcio.

Al-Merrikh Bentiu (Sudán del Sur) × Hegan somalí.

Gor Mahia keniano × Pyramids egipcio.

Aiglons FC de las Comoras × Sidama Bunna etíope.

Aigle Noir burundés × Al-Hilal sudanés.

Star Sport gambiano × Medina United gambiano.

Maghreb de Fez marroquí × Rahimo burkinés.

ASKO de Kara togolés × ASEC Mimosas marfileño.

FC Canchungo de Guinea-Bisáu × Teungueth senegalés.

Colombe Sportive camerunés × Stade Malien maliense.

Rangers International nigeriano × AS Sobamap beninés.

ASN Nigelec de Níger × Mouloudia de Argel.

San Pédro marfileño × Rivers United nigeriano.

Vipers ugandés × Nouadhibou mauritano.

JS Saoura argelino × Horoya guineano.

Al-Merrikh sudanés × Power Dynamos zambiano.

Medeama ghanés × Mazembe congoleño (RD).

Club Africain tunecino × Djoliba maliense.

Resultados del sorteo de la segunda ronda preliminar

El ganador de Wiliete angoleño × Foresters seychellense contra el Mamelodi Sundowns sudafricano.

El ganador de Scotland FC × Nsingizini Hotspurs contra el ganador de União do Songo × Atlético Petróleos.

El ganador de Mangasport × African Stars contra el ganador de La Cure Waves × Orlando Pirates.

El ganador de 15 de Agosto × Fomboni contra el ganador de Mighty Wanderers × Simba.

El ganador de CFFA × Lijabatho contra el ganador de Gaborone United × Young Africans.

El ganador de Al-Swehly × KVZ contra el Espérance tunecino.

El ganador de Aigle du Congo × Ejército Ruandés contra el ganador de AS Port × Zamalek egipcio.

El ganador de Al-Merrikh Bentiu × Hegan contra el ganador de Gor Mahia × Pyramids egipcio.

El ganador de Aiglons FC × Sidama Bunna contra el ganador de Aigle Noir × Al-Hilal sudanés.

El ganador de Star Sport × Medina United contra el Renaissance Berkane marroquí.

El ganador de Maghreb de Fez × Rahimo contra el ganador de ASKO de Kara × ASEC Mimosas.

El ganador de Canchungo × Teungueth contra el ganador de Colombe Sportive × Stade Malien.

El ganador de Rangers International × Sobamap contra el ganador de ASN Nigelec × Mouloudia de Argel.

El ganador de San Pédro × Rivers United contra el ganador de Vipers × Nouadhibou.

El ganador de JS Saoura × Horoya contra el ganador de Al-Merrikh sudanés × Power Dynamos.

El ganador de Medeama × Mazembe contra el ganador de Club Africain tunecino × Djoliba maliense.

Sistema del sorteo de las rondas preliminares de la Liga de Campeones de África

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) había anunciado oficialmente los procedimientos y detalles del sorteo de las rondas preliminares de la Liga de Campeones de África para la temporada 2026/2027, que contará con una feroz competencia con la participación de 61 clubes que aspiran a sentarse en el trono continental.

Los grandes, exentos de la primera ronda preliminar

La CAF decidió eximir a los tres clubes mejor clasificados del continente (entre los que participan en el torneo) de disputar la primera ronda preliminar; ellos son: Mamelodi Sundowns (Sudáfrica), Espérance Sportive (Túnez) y Renaissance Berkane (Marruecos).

Estos tres clubes conformarán el "primer nivel", para comenzar su recorrido directamente desde la segunda ronda preliminar (dieciseisavos de final), donde se enfrentarán a equipos de clubes no clasificados, con la ventaja de disputar los decisivos partidos de vuelta en sus campos.

Detalles de la primera ronda preliminar y clasificación de los clubes

Los 58 clubes restantes disputarán 29 enfrentamientos a doble partido (ida y vuelta) en la primera ronda preliminar, y los ganadores se clasificarán para acompañar al trío exento en la segunda ronda preliminar. Para garantizar el equilibrio, los clubes se dividieron en 5 niveles según su clasificación y sus resultados acumulados en las competiciones de la CAF:

Segundo nivel (10 clubes clasificados): incluye a una élite de los grandes del continente, que son: Zamalek y Pyramids (Egipto), Petro Atlético (Angola), Orlando Pirates (Sudáfrica), Simba y Young Africans (Tanzania), Al-Hilal (Sudán), ASEC Mimosas (Costa de Marfil), Stade Malien y Mouloudia de Argel. Estos clubes se enfrentarán a equipos no clasificados en la primera ronda preliminar, y en caso de clasificarse se enfrentarán a otro equipo no clasificado en la ronda siguiente.

Tercer y cuarto nivel: el tercer nivel incluye 6 clubes clasificados, mientras que el cuarto nivel incluye a los 6 clubes peor clasificados. El sorteo dará lugar a enfrentamientos directos entre los clubes de estos dos niveles en la primera ronda, y los ganadores se medirán en la ronda siguiente.

Quinto nivel (36 clubes no clasificados): estos clubes serán sorteados para enfrentarse a los equipos mejor clasificados a lo largo de ambas rondas preliminares.

Distribución geográfica y normas de la localía

Para reducir la carga de los viajes y el cansancio de los clubes, la CAF adoptó un sistema basado en la proximidad geográfica, distribuyendo a los clubes en 5 bombos (Pots) próximos geográficamente para realizar el sorteo.

Principales normas del sistema del sorteo y de los partidos

En los enfrentamientos que reúnen a un club no clasificado y a un club clasificado en la primera ronda preliminar, el club no clasificado será anfitrión del partido de ida en su campo.

En los casos habituales, el club cuyo nombre se extrae primero será anfitrión del partido de ida, salvo que se indique lo contrario.

Evitar el choque local: el sistema impide el enfrentamiento entre dos equipos del mismo país en estas rondas. En caso de que el sorteo enfrente cara a cara a dos equipos del mismo país, el equipo extraído en segundo lugar será trasladado automáticamente al siguiente enfrentamiento, y se sorteará un equipo alternativo para enfrentar al primer equipo.

Fechas de los partidos de la Liga de Campeones de África 2026-2027

Primera ronda preliminar

Partidos de ida: del 4 al 6 de septiembre de 2026

Partidos de vuelta: del 11 al 13 de septiembre de 2026

Segunda ronda preliminar

Partidos de ida: del 16 al 18 de octubre de 2026

Partidos de vuelta: del 23 al 25 de octubre de 2026

Fase de grupos

Primera jornada: del 27 al 29 de noviembre de 2026

Segunda jornada: del 4 al 6 de diciembre de 2026

Tercera jornada: del 18 al 20 de diciembre de 2026

Cuarta jornada: del 8 al 10 de enero de 2027

Quinta jornada: del 15 al 17 de enero de 2027

Sexta jornada: del 22 al 24 de enero de 2027

Rondas eliminatorias

Cuartos de final

Ida: del 26 al 28 de febrero de 2027

Vuelta: del 5 al 7 de marzo de 2027

Semifinales

Ida: del 9 al 11 de abril de 2027

Vuelta: del 16 al 18 de abril de 2027

Final

Durante el periodo comprendido entre el 9 y el 31 de mayo de 2027

Las fechas definitivas de los dos partidos aún no se han determinado