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Este viernes al mediodía se celebró el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA en la sede del organismo, en la ciudad suiza de Nyon.

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El diario Mundo Deportivo repasó los detalles de un sorteo que deparó duelos de alto voltaje e inesperados en la máxima categoría.

Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal terminaron la fase de grupos como líderes, mientras que Bélgica, Países Bajos, España y Noruega lo hicieron como segundas.

El sorteo emparejó a Francia y España, lo que supone un nuevo duelo entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

Además, el bombo deparó los cruces Portugal-Países Bajos, Alemania-Bélgica e Inglaterra-Noruega.

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El ganador de la eliminatoria entre España y Francia se medirá en semifinales al vencedor del enfrentamiento entre Países Bajos y Portugal.

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A propósito del España-Francia, Zinedine Zidane, seleccionador francés, ya se midió a la selección española como jugador en cuatro ocasiones.

El primer enfrentamiento fue en la fase de clasificación del Europeo sub-21 y le dejó su peor recuerdo ante los españoles: terminó con empate sin goles y, además, fue expulsado apenas 18 minutos después de haber entrado al inicio de la segunda parte.

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Con la selección absoluta, Zidane se enfrentó a España en la Eurocopa de 1996, en un partido de la fase de grupos que acabó 1-1, y volvió a hacerlo en la edición de 2000, cuando eliminó a la Roja en cuartos de final con un triunfo por 2-1 en el que marcó el primer gol.

En el Mundial, Zidane firmó una de sus mejores actuaciones para eliminar a España en los octavos de final de la edición de 2006, con un gol en el minuto 92 que cerró la victoria francesa por 3-1.

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Francia buscará la revancha ante España, después de caer ante la Roja por 2-0 en las semifinales del Mundial 2026.

Los cuartos de final de la Liga de Naciones se disputarán a ida y vuelta: los partidos de ida se jugarán del 25 al 27 de marzo y los de vuelta, del 28 al 30 de marzo.

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Las cuatro selecciones ganadoras se clasificarán para la fase final, que se celebrará del 9 al 13 de junio de 2027 en un país aún por designar, que será uno de los cuatro clasificados.