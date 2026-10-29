Sorteo de la Copa de la Liga: duelo asequible para el Manchester City y choque peligroso para el Liverpool

En las primeras horas de la mañana de este jueves se celebró el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa "Carabao", que deparó un enfrentamiento sencillo para el Manchester City, mientras que el Liverpool afrontará un duelo lleno de riesgos.

El Manchester City había superado al Brighton en los octavos de final en la tanda de penaltis tras el empate (2-2), la misma forma en que el Liverpool venció al Chelsea tras el empate (1-1).

Los octavos de final fueron testigos de la mayor sorpresa del torneo, con la eliminación del Arsenal, vigente campeón de la Premier League, a manos del Fleetwood Town, equipo de la cuarta división.

En el resto de los partidos de la misma ronda, el Sunderland se impuso al Brentford (3-2), el Crystal Palace superó a su anfitrión el Fulham (1-0), mientras que el Bournemouth logró una amplia victoria ante el Aston Villa (3-0), y el Bradford, de la primera división, venció al Peterborough (2-0).

Queda solo un partido por disputar en los octavos de final este jueves, que enfrentará al Everton y al Newcastle, para completar el cuadro de clasificados a los cuartos de final.

El sorteo completo quedó de la siguiente manera, según la cadena "Sky Sports":

Fleetwood Town × Everton o Newcastle

Manchester City × Bradford

Crystal Palace × Sunderland

Liverpool × Bournemouth

Cabe señalar que el Manchester City es el vigente campeón de la Copa de la Liga, tras vencer en la final al Arsenal (2-0) la temporada pasada.



