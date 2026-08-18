Sorteo de fuego en Asia: Al Hilal se topa con Al Ain y los duelos del Golfo hacen estallar la élite

El sorteo de la fase de liga de la AFC Champions League Elite 2026-2027, celebrado este martes en la capital malasia, Kuala Lumpur, deparó potentes enfrentamientos árabes.

La nueva temporada llega con un formato ampliado, ya que la Confederación Asiática de Fútbol decidió aumentar el número de clubes en la fase de liga a 32 equipos, en lugar de los 24 de las ediciones anteriores.

El camino de la competición arranca el 14 y 15 de septiembre de 2026 con los partidos de la jornada inaugural, seguida de la segunda jornada el 12 y 13 de octubre, luego la tercera el 26 y 27 del mismo mes, mientras que la cuarta jornada se disputará los días 2 y 3 de noviembre.

La emoción continúa con la disputa de la quinta jornada el 23 y 24 de noviembre, y la sexta el 7 y 8 de diciembre, antes del parón temporal.

Los partidos de la fase de liga se reanudarán a comienzos de 2027, con la disputa de la séptima jornada los días 8 y 9 de febrero, y esta ronda bajará el telón con la disputa de la octava y decisiva jornada los días 15 y 16 de febrero, como antesala del inicio de las rondas eliminatorias que revelarán la identidad del nuevo campeón.

En la zona Oeste de la AFC Champions League Elite, el sorteo deparó choques golfistas de máximo calibre para los clubes saudíes, en los que destaca el enfrentamiento entre el Al Hilal y el Al Ain emiratí, en una repetición del duelo de semifinales de la temporada pasada, mientras que el Al Nassr se medirá al Al Sadd catarí, y el Al Ahli al Shabab Al Ahli emiratí.

Los caminos de los representantes de Arabia Saudí quedaron prácticamente unificados, al enfrentarse al mismo bloque de clubes cataríes, emiratíes y uzbekos, ya que el cuarteto formado por Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli y Al Ittihad se enfrentará a los clubes Al Ain, Al Wasl, Shabab Al Ahli, Al Sadd, Al Gharafa, Al Shamal, Neftchi y Pakhtakor, en una fase de liga que será decisiva para la clasificación directa.

Los resultados del sorteo correspondientes a la zona Oeste quedaron de la siguiente manera:

Camino uno: Al Ain - Shabab Al Ahli - Al Gharafa - Pakhtakor: (Esteghlal - Al Ahli saudí - Al Nassr - Al Quwa Al Jawiya - Tractor - Al Hilal - Al Qadsiah Al Ittihad).

Camino dos: Esteghlal - Al Nassr - Tractor - Al Qadsiah: (Al Sadd - Al Ain - Neftchi - Shabab Al Ahli - Al Wasl - Al Gharafa - Al Shamal - Pakhtakor).

Camino tres: Al Sadd - Neftchi - Al Wasl - Al Shamal: (Al Ahli saudí - Esteghlal - Al Quwa Al Jawiya - Al Nassr - Al Hilal - Pakhtakor - Al Ittihad - Al Qadsiah).

Camino cuatro: Al Ahli saudí - Al Quwa Al Jawiya - Al Hilal - Al Ittihad: (Al Ain - Al Sadd - Shabab Al Ahli - Neftchi - Al Gharafa - Al Wasl - Pakhtakor - Al Shamal)