Sorteo de fuego en Asia: Al Hilal se enfrenta al Al Ain y los duelos del Golfo hacen estallar la élite

El sorteo de la fase de liga de la Champions League de Élite de Asia 2026-2027, celebrado este martes en la capital malasia, Kuala Lumpur, deparó potentes duelos árabes.
La nueva temporada llega con un formato ampliado, ya que la Confederación Asiática de Fútbol decidió aumentar el número de clubes en la fase de liga a 32 equipos, en lugar de los 24 de las ediciones anteriores.
El camino de la competición arranca los días 14 y 15 de septiembre de 2026 con los partidos de la jornada inaugural, seguida de la segunda jornada los días 12 y 13 de octubre, después la tercera los días 26 y 27 del mismo mes, mientras que la cuarta jornada se disputará los días 2 y 3 de noviembre.
La emoción continúa con la celebración de la quinta jornada los días 23 y 24 de noviembre, y la sexta los días 7 y 8 de diciembre, antes del parón temporal.
Los partidos de la fase de liga se reanudan a comienzos del año 2027, con la celebración de la séptima jornada los días 8 y 9 de febrero, y el telón caerá sobre esta ronda con la disputa de la octava y decisiva jornada los días 15 y 16 de febrero, como antesala del inicio de las rondas eliminatorias que revelarán la identidad del nuevo campeón.
En la zona Oeste de la Champions League de Élite de Asia, el sorteo deparó choques del Golfo de máximo nivel para los clubes saudíes, destacando el enfrentamiento del Al-Hilal con el Al-Ain emiratí, en una repetición del duelo de semifinales de la temporada pasada, mientras que el Al-Nassr se cruza con el Al-Sadd catarí, y el Al-Ahli con el Shabab Al-Ahli emiratí.
Los caminos de los representantes de Arabia Saudí quedaron prácticamente unificados, al enfrentarse al mismo bloque de clubes cataríes, emiratíes y uzbekos, ya que el cuarteto formado por Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli y Al-Ittihad se medirá a los clubes Al-Ain, Al-Wasl, Shabab Al-Ahli, Al-Sadd, Al-Gharafa, Al-Shamal, Neftçi y Pakhtakor, en una fase de liga que será decisiva para la clasificación directa.
Los resultados del sorteo correspondientes a la zona Oeste quedaron de la siguiente manera:
Camino uno: Al-Ain emiratí - Shabab Al-Ahli emiratí - Al-Gharafa catarí - Pakhtakor uzbeko: (Esteghlal iraní - Al-Ahli saudí - Al-Nassr saudí - Al Quwa Al Jawiya iraquí - Tractor iraní - Al-Hilal saudí - Al-Qadsiah saudí - Al-Ittihad saudí).
Camino dos: Esteghlal iraní - Al-Nassr saudí - Tractor iraní - Al-Qadsiah saudí: (Al-Sadd catarí - Al-Ain emiratí - Neftçi azerí - Shabab Al-Ahli emiratí - Al-Wasl emiratí - Al-Gharafa catarí - Al-Shamal catarí - Pakhtakor uzbeko).
Camino tres: Al-Sadd catarí - Neftçi azerí - Al-Wasl emiratí - Al-Shamal catarí: (Al-Ahli saudí - Esteghlal iraní - Al Quwa Al Jawiya iraquí - Al-Nassr saudí - Al-Hilal saudí - Pakhtakor uzbeko - Al-Ittihad saudí - Al-Qadsiah saudí).
Camino cuatro: Al-Ahli saudí - Al Quwa Al Jawiya iraquí - Al-Hilal saudí - Al-Ittihad saudí: (Al-Ain emiratí - Al-Sadd catarí - Shabab Al-Ahli emiratí - Neftçi azerí - Al-Gharafa catarí - Al-Wasl emiratí - Pakhtakor uzbeko - Al-Shamal catarí).
Los resultados del sorteo correspondientes a la zona Oeste quedaron de la siguiente manera:
Camino uno: Buriram United tailandés - Daejeon Hana Citizen coreano - Port FC tailandés - Cong An Hanoi vietnamita: (Kashima Antlers japonés - Shanghai Port chino - Vissel Kobe japonés - Johor Darul Ta'zim malasio - Beijing FC chino - Kashiwa Reysol japonés - Kyoto Sanga japonés - Gamba Osaka japonés).
Camino dos: Kashima Antlers japonés - Vissel Kobe japonés - Beijing FC chino - Kyoto Sanga japonés: Jeonbuk Hyundai coreano - Buriram United tailandés - Newcastle Jets australiano - Daejeon Hana Citizen coreano - Pohang Steelers coreano - Port FC tailandés - Ratchaburi FC tailandés - Cong An Hanoi vietnamita).
Camino tres: Jeonbuk Hyundai coreano - Newcastle Jets australiano - Pohang Steelers coreano - Ratchaburi FC tailandés: (Shanghai Port chino - Kashima Antlers japonés - Johor Darul Ta'zim malasio - Vissel Kobe japonés - Kashiwa Reysol japonés - Beijing FC chino - Gamba Osaka japonés - Kyoto Sanga japonés).
Camino cuatro: Shanghai Port chino - Johor Darul Ta'zim malasio - Kashiwa Reysol japonés - Gamba Osaka japonés: (Buriram United tailandés - Jeonbuk Hyundai coreano - Daejeon Hana Citizen coreano - Newcastle Jets australiano - Port FC tailandés - Pohang Steelers coreano - Cong An Hanoi vietnamita - Ratchaburi FC tailandés).