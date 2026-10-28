Sorteo completo de los cuartos de final de la Carabao Cup: el Liverpool recibirá al Bournemouth y el Fleetwood, verdugo del Arsenal, espera al Everton o al Newcastle

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El Liverpool recibirá al Bournemouth en los cuartos de final de la Copa de la Liga, mientras que el vigente campeón, el Manchester City, se enfrentará al Bradford City, de la League One. El Fleetwood Town, que eliminó al Arsenal en la tanda de penaltis, recibirá al Everton o al Newcastle United, y el Crystal Palace se medirá al Sunderland en un duelo entre equipos de la Premier League. Los cuatro partidos se disputarán en la semana que comienza el 14 de diciembre.

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El Fleetwood, ante otra prueba frente a un equipo de la Premier League

Tras su sorprendente victoria sobre el Arsenal, el Fleetwood Town disputará en casa los cuartos de final contra otro rival de la Premier League. El equipo de la League Two, que ocupa el 18.º puesto de la cuarta categoría, recibirá al ganador del duelo del jueves entre el Everton y el Newcastle United.

El equipo de Mikel Arteta, campeón de la Premier League y finalista de esta competición la temporada pasada, cayó eliminado el martes en la tanda de penaltis. Viktor Gyokeres igualó el gol con el que el Fleetwood se había adelantado en la primera parte cinco minutos después del descanso, pero Max Dowman fue expulsado y Bruno Guimaraes falló antes de que Conor Haughey marcara el penalti decisivo en una tanda que terminó 5-3.

El Manchester City, vigente campeón, se medirá al Bradford

El Manchester City, vigente campeón, recibirá al Bradford City, equipo de la League One que llegó a la final de esta competición en 2013, como señaló The Athletic. El Bradford selló su pase a cuartos el martes al vencer por 2-0 al Peterborough United, también de la tercera categoría.

El Brighton puso contra las cuerdas al City el miércoles. El partido terminó 2-2 y el vigente campeón se impuso por un ajustado 4-3 en la tanda de penaltis. El Bradford viajará al Etihad Stadium con la esperanza de seguir el ejemplo del Fleetwood y dar otra sorpresa en una competición que ya ha deparado una de las mayores del fútbol moderno.

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El Liverpool de Iraola recibirá a su antiguo club, el Bournemouth

El Liverpool de Andoni Iraola recibirá al Bournemouth, antiguo club del técnico, después de superar una dramática tanda de penaltis contra el Chelsea el miércoles. El partido terminó 1-1 y el Liverpool ganó 6-5 en los penaltis gracias al fallo de Wesley Fofana, mientras que el Bournemouth se impuso con claridad al Aston Villa en casa por 3-0 para alcanzar los cuartos de final.

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La eliminatoria restante enfrentará a dos equipos de la Premier League, el Crystal Palace y el Sunderland. El Palace venció por 1-0 al Fulham en Craven Cottage, mientras que el Sunderland ganaba 3-1 antes de que un gol del Brentford en el tiempo añadido dejara el marcador en un ajustado 3-2 en el Stadium of Light.

Los cuartos de final se disputarán en diciembre

El Everton y el Newcastle se enfrentarán el jueves en la última eliminatoria de cuarta ronda para decidir quién viajará a Fleetwood. Los cuatro partidos de cuartos de final se disputarán durante la semana que comienza el 14 de diciembre.

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Las semifinales están previstas para las semanas que comienzan el 11 de enero y el 1 de febrero, antes de la final del domingo 21 de marzo.

Cuadro completo de cuartos de final de la Carabao Cup:

Fleetwood Town contra Everton o Newcastle

Manchester City contra Bradford City

Crystal Palace contra Sunderland

Liverpool contra Bournemouth



