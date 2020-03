Sorteados los resultados de la quiniela, ¿Qué pasaría si hubieran sido reales?

El juego de apuestas más famoso del fútbol sorteó sus resultados de los partidos dado que no se jugaron. ¿Cómo quedaría la tabla con ellos?

La Quiniela, ese juego popular de apuestas futbolísticas que lleva repartiendo ilusión entre sus apostantes y haciendo millonarios durante décadas en , hizo su escrutinio tras el sorteo los resultados habida cuenta que los 15 partidos que conforman el boleto no se jugaron al ser suspendidos por el coronavirus.

Tras ese sorteo de resultados en base a un sistema formado por 100 bolas con porcentajes variables en base a un histórico de 1 (victorias del equipo local), X (empate) y 2 (victorias del equipo visitante), dio como consecuencia resultados de todo tipo.

Pero, ¿cómo hubiera quedado la tabla si realmente se hubieran disputado esos partidos?

y , ganadores de los derbis valenciano y andaluz

El Valencia habría ganado al en el derbi de la Comunitat y el de Sevilla se hubiera impuesto al en el andaluz.

El Barça seguiría líder

Los de Setién conquistaron según el resultado de la Quiniela y seguirían líderes de la clasificación en Primera. 1-2 en el marcador suficiente para mantenerse en la cima.

El Atlético, más lejos de Champions

El duelo entre Athletic y Atlético, en uno de los clásicos españoles, deparó la victoria de los leones frente a los colchoneros que se verían igualados en la tabla con el Valencia (tras su victoria frente al Levante) y que les haría alejarse aún más de Champions tras la victoria virtual de la frente a .

Mallorca, y , en descenso

Bermellones y periquitos ganaron, pero se mantiene en puestos de descenso de manera virtual tras ese sorteo de resultados de la Quiniela. Los pepineros por su parte no pasaron del empate ante el que se mantiene en salvación.

¿El Madrid?

En su partido previsto para el viernes frente al no hay resultado dado que los partidos que abren la jornada en el último día laboral no aparecen en el boleto. Por tato, y siguiendo esta noticia virtual, no conocemos su resultado y si ganó al conjunto armero.