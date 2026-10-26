Se sucedieron las reacciones a la victoria del Real Madrid, ayer domingo, en el Clásico ante su eterno rival, el Barcelona, en su propio feudo, pero lo que sorprendió fue la reacción del exguardameta blanco, Iker Casillas.

El Real Madrid se impuso a su eterno rival, el Barcelona, por 2-1 en el Clásico de la primera vuelta de la Liga española, en el estadio Spotify Camp Nou.

Casillas, una persona activa en las redes sociales, quiso, tras la victoria de su equipo sobre el Barcelona, compartir un mensaje con sus seguidores a través de su cuenta oficial de "X".

Casillas dijo: "Todavía queda un título de liga por decidir. El Real Madrid ha ofrecido una gran actuación y la táctica de Mourinho fue excelente".

Así se expresó el exportero del Real Madrid, y esta declaración provocó, como es natural, una amplia polémica en las redes sociales, dada su tensa relación con Mourinho.

Sin embargo, parece que las desavenencias han quedado atrás por parte del jugador, que sigue los resultados de su equipo desde la distancia y se alegra cuando las cosas les van bien.







