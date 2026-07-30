Según informa el experto en fichajes Matteo Moretto en Radio Marca, Goretzka se ha ofrecido por iniciativa propia al FC Barcelona. Allí se reencontraría con el técnico Hansi Flick, un viejo conocido con el que en su día trabajó con mucho éxito en el Bayern de Múnich y con quien, entre otras cosas, ganó la Champions League en 2020.

El informe no aclara si el Barça ya ha respondido a la candidatura de Goretzka. En cualquier caso, el campeón de España no tendría que pagar traspaso, ya que el contrato del centrocampista con el Bayern expiró a finales de junio. Actualmente, Goretzka, que fue eliminado con Alemania en el Mundial hace prácticamente justo un mes, se mantiene en forma en el club de su ciudad, el VfL Bochum, con un entrenador personal.

Mientras tanto, las especulaciones sobre una llegada de Goretzka a Barcelona no son del todo nuevas. Ya en torno al cambio de año habían aparecido informaciones según las cuales el Barça y el internacional alemán estaban valorándose mutuamente. A finales de enero, Goretzka negó, sin embargo, cualquier contacto con Flick y compañía: "He leído que supuestamente me puse en contacto con Hansi Flick en Barcelona. Eso puedo desmentirlo aquí y hoy. No, algo así no es necesario. No quiero que suene arrogante", dijo a Zeit.

¿Leon Goretzka al Barcelona? El centro del campo no es una prioridad para el Barça

Que ahora pueda concretarse algo entre el Barça y Goretzka también parece poco probable, aunque la situación de efectivos de los catalanes en el centro del campo no es óptima en estos momentos: Fermín López sigue trabajando en su regreso tras una fractura en el metatarso, que le costó el Mundial. Y Frenkie de Jong sufrió en el Mundial una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla, por lo que estará de baja por tiempo indefinido.

Según Mundo Deportivo, el Barcelona no ve, aun así, una necesidad urgente de fichar a un nuevo centrocampista. Eso sería así ni siquiera necesariamente en caso de que Marc Casadó salga este verano. Según se informa, el canterano podría marcharse por una oferta en torno a los 40 millones de euros, y no le faltarían pretendientes de renombre.





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En materia de incorporaciones, la prioridad del Barcelona en lo que queda de mercado veraniego no es el centro del campo, sino la punta del ataque. Tras la salida de Robert Lewandowski, debe llegar todavía un nuevo delantero centro, y Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, es considerado aquí la solución deseada. Al parecer, el argentino también quiere irse sí o sí al Barça y según un reciente informe del diario español Sport incluso está pensando actualmente en cómo forzar un traspaso a su club soñado. El Atlético no está en absoluto dispuesto a vender y, aparentemente, rechazó recientemente una oferta del Barcelona de 100 millones de euros.

A la Juventus de Turín le parecerían demasiado altas las exigencias de Leon Goretzka

¿Y Goretzka? Desde que se conoció su salida del Bayern, durante mucho tiempo se le vinculó inicialmente con un traspaso a Italia. El Inter de Milán aparecía como opción, luego supuestamente todo apuntaba a un traspaso al AC Milan. En las últimas semanas, finalmente, la Juventus de Turín se perfiló como la candidata más firme para fichar a Goretzka, aunque las exigencias económicas del jugador de 31 años serían todavía demasiado altas para la Juve. Según informaciones del portal asociado de SPOX, calciomercato, Goretzka imagina una prima de fichaje de diez millones de euros al firmar el contrato y exige siete millones de euros por temporada como salario.

En cualquier caso, el tiempo empieza a apremiar poco a poco para Goretzka si quiere tener nuevo club a tiempo para el inicio de la nueva temporada. Fuera de Europa también habría una opción en Estados Unidos para su futuro: en junio, The Athletic informó de un interés por parte del Chicago Fire.