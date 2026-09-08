La revista francesa "France Football", en colaboración con la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), anunció la lista completa de los nominados al Balón de Oro de 2026, galardón que se concede al mejor jugador del mundo.

El anuncio de los nominados al premio más importante del mundo se produjo la noche de este martes, mientras que el nombre del ganador se dará a conocer en una gran gala que se celebrará el próximo 26 de octubre en la capital inglesa, Londres, por primera vez en la historia del premio.

La gala también será testigo del anuncio de los ganadores del resto de premios individuales del Balón de Oro, como el Trofeo Yashin al mejor portero y el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, además del premio al mejor entrenador, al mejor club y una serie de otros galardones.

Puedes conocer las listas completas de los nominados a todas las categorías de los premios del Balón de Oro desde aquí.

Encabezan la lista de nominados varias estrellas que brillaron la temporada pasada, ya sea con sus clubes o en el Mundial 2026, entre los más destacados Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia; Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la selección argentina; y el centrocampista español Rodri, del Manchester City y traspasado al Barcelona.

También figuran entre los principales nominados Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección de España; Fabián Ruiz, que combinó los títulos de la Liga de Campeones y del Mundial con el Saint-Germain y la selección de La Roja; junto al vigente ganador Ousmane Dembélé, estrella del Paris Saint-Germain y de la selección de Francia.

La lista contó con la incorporación de dos jugadores de la Roshn Saudi League de profesionales: el senegalés Sadio Mané, estrella del Al-Nassr, y el mexicano Julián Quiñones, goleador del Al-Qadsiah, mientras que los jugadores de la selección de España, campeona del mundo, así como del Paris Saint-Germain, campeón de Europa, dominaron entre los nominados.

En cambio, quedaron fuera de la lista varios nombres que solían estar presentes en años anteriores, entre los más destacados Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí y de la selección portuguesa, y Mohamed Salah, exestrella del Liverpool y actual del Trabzon y capitán de la selección de Egipto.

A ello se suma la exclusión de Raphinha, estrella del Barcelona y de la selección brasileña, y de Pedri, centrocampista del Barça y de la selección de España.

Lista completa de nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra)

Pau Cubarsí (Barcelona, España)

Marc Cucurella (Chelsea, España)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain, Francia)

Luis Díaz (Bayern Múnich, Colombia)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Gabriel (Arsenal, Brasil)

Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marruecos)

Harry Kane (Bayern Múnich, Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Georgia)

Lamine Yamal (Barcelona, España)

Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasil)

Lautaro Martínez (Inter de Milán, Argentina)

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

João Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Michael Olise (Bayern Múnich, Francia)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Ecuador)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah, México)

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)

Rodri (Manchester City, España)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, España)

William Saliba (Arsenal, Francia)

Ferran Torres (Barcelona, España)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich, Francia)

Vinícius Júnior (Real Madrid, Brasil)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

