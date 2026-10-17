El periodista saudí Walid Al Faraj desató la polémica con un comentario sarcástico sobre el comunicado de la selección de Arabia Saudí relativo a las últimas novedades médicas de los jugadores lesionados, después de que el parte se publicara a una hora muy avanzada de la noche, lo que le llevó a preguntarse sobre la utilidad de anunciar estos detalles en ese horario, en un comentario que abrió el debate acerca del momento elegido para difundir los comunicados oficiales.

La cuenta de la selección de Arabia Saudí había publicado un comunicado médico en el que reveló la evolución de las lesiones de varios jugadores, entre ellos Nawaf Al Aqidi, Alaa Al Hajji y Humam Al Hamami, detallando los programas de tratamiento y rehabilitación a los que están sometidos, dentro del seguimiento continuo de sus casos tras las lesiones que sufrieron durante la Copa del Golfo Arábigo 27.

Al Faraj compartió el tuit de la selección de Arabia Saudí en su cuenta de la plataforma "X" y lo acompañó de una frase con un tono sarcástico sobre el horario del anuncio, después de que el comunicado se publicara exactamente a la una de la madrugada.

El periodista saudí escribió: "Un comunicado médico que sale a la 1 de la madrugada. ¿A quién se lo comunicas a esta hora?"

El comentario de Al Faraj se centró más en el momento de la publicación del comunicado que en su contenido médico, ya que se preguntó cuál era el público al que se dirigía el anuncio a una hora tan tardía, teniendo en cuenta la posibilidad de difundir este tipo de actualizaciones en un horario que permitiera llegar a un sector más amplio de seguidores.

Lee también: Humam Al Hamami, el talento saudí que encenderá el fuego de los grandes

El comunicado había explicado que Nawaf Al Aqidi se sometió a una operación quirúrgica con éxito en el codo en la capital británica, Londres, tras lesionarse durante el encuentro ante Kuwait en el estreno del Golfo 27, mientras que Alaa Al Hajji continúa su programa de rehabilitación en el hospital Aspetar de Doha, después de su lesión de rodilla frente a Omán.

La selección también anunció que Humam Al Hamami comenzará su programa de tratamiento el domingo, tras sufrir una lesión en el isquiotibial durante el partido final del torneo del Golfo, y subrayó que los casos médicos de los jugadores se siguen en coordinación entre el cuerpo médico de la selección y los servicios médicos de los clubes.



