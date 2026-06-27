Sorpresa: una «parálisis parcial» amenaza la revolución de Mourinho en el Real Madrid

La revolución de José Mourinho ha dejado al Real Madrid con solo cinco de los ocho jugadores locales exigidos por la UEFA, tras marginar a siete canteranos.

Según el diario español «Sport», el club madrileño gastó 15 millones de euros para fichar a Mourinho del Benfica y contrató a Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Marc Cucurella, sufre una grave escasez de jugadores formados en la cantera tras la gran oleada de salidas.

La Liga de Campeones exige inscribir 25 jugadores, de los cuales 17 pueden ser libres. mientras que las ocho restantes son para jugadores formados en clubes del mismo país, con al menos cuatro procedentes de la propia cantera (entre los 15 y los 21 años).

La temporada pasada el club contaba con diez futbolistas que cumplían estos criterios: Carvajal, Asensio, Carreras, Fran García, Camavinga, Valverde, Ceballos, Rodrygo, Vinícius y Gonzalo. Sin embargo, siete ya se marcharon (como Carvajal) o están a punto de hacerlo por decisión del club.

Ahora se valoran ofertas por Carreras y Camavinga, y se prevé la salida de Asensio, Fran García, Ceballos y Gonzalo con opción de recompra. Así, solo Vinicius y Rodrygo conservan su plaza.

A ellos se suman tres nuevos: Arda Güler, que ya cumple los requisitos tras tres temporadas en el club; Marc Cucurella, formado en Espanyol, Barcelona, Eibar y Getafe antes de fichar por el Brighton en 2021; y Valverde, con lo que el total se queda en cinco jugadores.

La UEFA considera «jugador local» al que se forme en un club español, con lo que Valverde, Vinicius, Rodrygo y Arda entran en la lista, mientras que un español formado fuera, como Ibrahim Díaz en el Manchester City, queda fuera.

Se espera que los dos fichajes que faltan, un central y un centrocampista, sean españoles para completar la estructura y permitir a Florentino Pérez cumplir con el límite de inscritos.