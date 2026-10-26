Sorpresa: una estrella del Barcelona decide no viajar para asistir a la gala del Balón de Oro

En un giro sorprendente a pocas horas de la gala del Balón de Oro de 2026, una de las grandes estrellas del Barcelona ha decidido no viajar a la capital británica, Londres, para asistir a la esperada ceremonia, pese a figurar entre los candidatos al premio individual más importante del mundo del fútbol, además de sus sólidas opciones de competir por otro galardón reservado a los mejores jóvenes talentos.

El programa "El Partidazo de COPE", que presenta Juanma Castaño en la emisora española COPE, reveló que Pau Cubarsí, defensa del Barcelona y candidato al Balón de Oro, no viajará a Londres para asistir a la gala.

Según la periodista Helena Condis, el joven defensa necesita descansar y alejarse del ambiente, después de terminar el partido del Clásico ante el Real Madrid con una ligera subida de temperatura.

La decisión llega en un momento llamativo, teniendo en cuenta la presencia de Cubarsí en la lista reducida de candidatos al Balón de Oro, además de su sólida candidatura al Trofeo Kopa, que se concede al mejor jugador joven del mundo.

El defensa español había completado una temporada excelente con el Barcelona y con la selección de su país, y contribuyó a la conquista del Mundial 2026 por parte de España, además de recibir el premio al mejor jugador joven del torneo, reforzando así su posición entre los talentos emergentes más destacados del fútbol mundial.

Y aunque Cubarsí era uno de los principales candidatos al Trofeo Kopa, su ausencia en la gala podría abrir la puerta a las especulaciones sobre la identidad del ganador, especialmente con la presencia de su compañero Lamine Yamal entre los aspirantes al mismo premio, después de haberlo conquistado en las ediciones de 2024 y 2025.

La ausencia del defensa catalán no significa necesariamente que vaya a perder alguno de los dos premios, ya que no se ha anunciado oficialmente la identidad de los ganadores antes del inicio de la gala, además de que el motivo declarado para no viajar está relacionado con su necesidad de descanso tras sufrir una ligera subida de temperatura después del Clásico.

La ceremonia del Balón de Oro está prevista para la noche de este lunes 26 de octubre, en el London Palladium, en una edición excepcional que celebra los 70 años de la fundación del premio, en medio de la expectación por conocer la identidad de los ganadores en las distintas categorías.