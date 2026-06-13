Sorpresa: un experto en arbitraje revela un grave error en la aplicación de la nueva regla del Mundial

La decisión del árbitro durante el partido Estados Unidos-Paraguay en la Copa del Mundo 2026, modificada tras la revisión de video, generó polémica al considerarse contraria al protocolo vigente.

Durante el encuentro, el árbitro holandés Danny Makkelie amonestó al defensa estadounidense Tim Ream por una entrada sobre Miguel Almirón.

Tras reanudarse el juego, el árbitro recibió una señal de la sala de vídeo, donde estaba el español Carlos del Cerro Grande, para revisar la jugada por un «error en la identificación del jugador».

Tras revisar la jugada, no solo se corrigió la identidad del sancionado, sino que se anuló la falta inicial y se pitó falta a favor de Estados Unidos, amonestando al paraguayo por simulación.

La modificación sorprendió a seguidores y expertos, pues sostienen que revisar un “error de identificación” no permite al VAR cambiar la valoración técnica de la falta.

El exárbitro Iturralde González lo criticó, pues considera que esa revisión solo debe corregir la identidad del jugador, no la decisión técnica.

González declaró a AS: «El caso de error de identificación solo permite revisar la identidad del jugador infractor, pero no da derecho a cambiar la decisión técnica en sí. ¿De dónde han sacado esta interpretación?».

Y añadió: «Parece que ya ni siquiera necesitamos árbitros. La justificación técnica que dan es que, en caso de amonestación derivada de un error de identificación, se puede detener el partido y revisar la situación, y se han basado en eso. Pero es una interpretación demasiado amplia de la norma».

Concluyó calificando el incidente como «uno de los errores del Mundial».

El episodio reabre el debate sobre los límites de la tecnología en los grandes partidos, justo cuando los organizadores buscan mayor precisión de cara al Mundial de 2026.