Sorpresa... Un experto en arbitraje: El Al-Hilal marcó un gol irregular ante el Al-Taawoun

Un árbitro veterano ha dado una gran sorpresa al confirmar que el Al-Hilal marcó un gol irregular durante el partido contra el Al-Taawoun en la Liga Roshen.

El Al-Hilal empató a 2-2 con el Al-Taawoun en el partido que les enfrentó este sábado en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El primer gol del Al-Hilal llegó en el minuto 43 del partido, obra del delantero marfileño Mohamed Kader Miti, tras internarse por la banda izquierda y lanzar un potente disparo a la portería del Al-Taawoun que el portero Mailsón no pudo detener.

Khalil Jalal, experto en arbitraje de los canales «Thamania», afirmó que este gol no fue válido, alegando que hubo una falta del Al-Hilal al inicio de la jugada.

Lea también: Un guion de locos otorga al Al-Nassr el título de la Liga Saudí frente al Al-Hilal

Galal explicó que el senegalés Kalidou Koulibaly, defensa del Al-Hilal, cometió una falta al inicio del partido, al entrar con fuerza sobre Mohamed Al-Kuwikbi, jugador del Al-Taawoun, jugada que terminó con el primer gol.

El experto arbitral dirigió sus críticas a los árbitros del VAR, ya que afirmó que debían haber avisado al árbitro y haberlo llamado para anular el gol, algo que no ocurrió.

Cabe recordar que el empate situó al Al-Hilal en segunda posición de la clasificación de la Liga Saudí con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por delante del Al-Ahli, tercero.