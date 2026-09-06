Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, ha comenzado la presente temporada al máximo nivel posible, confirmando que ha vuelto a ofrecer un gran rendimiento, algo que no pudo mostrar por completo durante el Mundial 2026.

Lejos de los terrenos de juego, Yamal se rodea siempre de las mismas personas: sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana; su nueva novia, Inés García; su primo, Mohamed Abd; y su mejor amigo desde la infancia, Sohaib, quien habló sobre su relación con el jugador en el programa TardeAR.

El diario Sport recogió las declaraciones del amigo de Yamal, que no dudó en revelar cómo es la estrella del Barcelona lejos de los focos.

En el programa de Mediaset, presentado por la periodista Ana Rosa Quintana, dijo: "Siempre que tenemos la oportunidad, estamos juntos. Es como mi hermano".

En un momento de la conversación, Sohaib reveló que conoce a Lamine desde que eran niños, ya que su amistad nació en uno de los parques de Rocafonda.

Y continuó: "Desde que tenía seis años jugaba al fútbol, y estaba claro lo que tenía. Le dije que, si quería, sería el mejor jugador del mundo, pero que tenía que saberlo".

Por otra parte, Sohaib reconoció que el éxito que está logrando Lamine no ha cambiado en absoluto su personalidad ni su forma de tratar a los demás.

El dueño de la camiseta número 10 del conjunto catalán procura, siempre que tiene la oportunidad, celebrar sus goles dibujando el número 304 en homenaje a Rocafonda, ya que representa las tres últimas cifras del código postal del barrio.

Sohaib reveló que la idea de celebrar con el número 304 fue en un principio una recomendación suya, y dijo: "Era un partido de la Copa del Rey a nivel juvenil. Estábamos en el barrio y él quería reivindicarse. Entonces le dije que hiciera el gesto del 304, porque siempre decimos ese número. Le gustó el gesto y lo ha mantenido desde entonces".

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