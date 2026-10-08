Sorpresa: un acuerdo con Roberto Martínez amenaza el futuro de Donis en la selección de Arabia Saudita

El futuro del cuerpo técnico de la selección de Arabia Saudita, dirigido por el griego Georgios Donis, se encuentra amenazado pese a su título en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", después de que informaciones periodísticas revelaran un acuerdo previo entre la Federación Saudí y el entrenador español Roberto Martínez para asumir las riendas de Arabia Saudita en el próximo periodo.

Donis asumió el cargo de seleccionador de Arabia Saudita antes del Mundial 2026, como sucesor de Hervé Renard, y pese al fracaso del técnico griego en superar la fase de grupos en el Mundial, llevó a Arabia Saudita a recuperar el título de la Copa del Golfo tras 23 años de ausencia.

Badr Al-Rizaiza, presidente de la Federación Saudí de Fútbol, suscitó interrogantes con una respuesta poco contundente al ser preguntado sobre el destino de Donis tras las celebraciones del título de la Copa del Golfo.

Al-Rizaiza afirmó en declaraciones al canal "Al-Riyadiyah Saudí" que no podía confirmar la continuidad o el cambio del cuerpo técnico de la selección antes de la Copa de Asia 2027, y que el asunto corresponde a Matt Crocker, director técnico de la Federación.

Según "Al-Riyadiyah Saudí", la Federación Saudí de Fútbol alcanzó un acuerdo con Martínez antes del inicio de la Copa del Golfo, de cara a que el entrenador español asumiera la responsabilidad de la selección en preparación para la Copa de Asia.

El canal añadió que el título de la selección de Arabia Saudita en el torneo del Golfo, disputado en su propio terreno, volvió a abrir la puerta a la continuidad de Donis.

Badr Al-Rizaiza se encuentra ante dos opciones difíciles; según la misma fuente, estudia mantener a Donis, con una disculpa a Martínez y la cancelación del acuerdo cerrado con él, o poner fin a la labor del técnico griego pese a su reciente éxito y el título conquistado.

El técnico griego está vinculado con la Federación Saudí mediante un contrato que se extiende hasta el final de la Copa de Asia.

Martínez se había quedado sin contrato tras su salida del banquillo de la selección de Portugal después de la eliminación ante España en el Mundial 2026.

El nombre del entrenador español también se había vinculado anteriormente a asumir el banquillo del Al-Nassr, que cuenta con las estrellas Cristiano Ronaldo y João Félix, como sucesor del portugués Jorge Jesus, pero las negociaciones no llegaron a un acuerdo definitivo, mientras que su nombre también fue propuesto para dirigir a la selección de los Países Bajos.