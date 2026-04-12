Goal.com
En directo
Cristiano Ronaldo PortugalGetty Images

Traducido por

¡Sorpresa: Ronaldo sugiere que podría jugar el Mundial 2030!

Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
Portugal vs Uzbekistán
Uzbekistán
Colombia vs Portugal
Colombia
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.
Uzbekistán
Colombia

Declaraciones sorprendentes del máximo goleador de la historia del fútbol

El astro portugués Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr saudí, sugiere que podría seguir jugando varios años más e incluso participar en el Mundial 2030, pese a su edad.

A sus 41 años, el jugador mantiene un gran nivel con el club y considera alargar su carrera.

En una entrevista difundida por Fabrizio Romano en X, el capitán luso admitió: «No descarto jugar el Mundial 2030; si sigo marcando a los 41, quizá pueda competir cuatro años más».

La edición de 2030 se celebrará en Marruecos, Portugal y España, un aliciente más para ‘El Don’ para jugar el torneo ante su afición.

Sus palabras han generado polémica y entusiasmo, ya que sigue batiendo récords y manteniendo un alto nivel competitivo.

Nadie puede ignorar que es una de las mayores leyendas del fútbol, pues ostenta el récord de goles en la historia del deporte.

Su constancia y capacidad de superación lo convierten, para muchos, en el mejor de la historia.

Con 968 goles en su carrera, es el máximo goleador de la historia.

Lee también:
Vídeo: Ronaldo afirma que la rivalidad con Al-Hilal y Al-Ahli continúa y que están listos para las fases decisivas.

Anuncios