¡Sorpresa! ¡Ronaldo no fue el mejor del Portugal-Uzbekistán!

La Copa del Mundo 2026 deparó una nueva sorpresa: Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, lideró la goleada 5-0 sobre Uzbekistán.

Ronaldo guió a Portugal a un 5-0 sobre Uzbekistán este martes en Houston, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Tras la goleada, la FIFA lo nombró mejor jugador del partido, pero la red de estadísticas «Sofascore» no compartió esa visión.

Según esta plataforma, el portugués quedó tercero pese a sus dos goles.

Con 8,5 puntos, quedó por detrás de Nuno Mendes (8,9) y Bruno Fernandes (8,7).

Ronaldo realizó siete disparos, cinco entre los postes, igualando el récord del torneo que comparten Enner Valencia y Jonathan David.

Eso sí, falló tres ocasiones claras y cayó en fuera de juego en dos, detalles que quizá pesaron en su nota.