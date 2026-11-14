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Arsène Wenger, exdirector técnico del Arsenal, se acerca a retirarse de la carrera por la candidatura a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), después de que disminuyeran las posibilidades de competir contra el actual presidente, Gianni Infantino, en las próximas elecciones.

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Este giro deja a los detractores de Infantino ante la necesidad de buscar un candidato alternativo, después de que confiaban en el entrenador francés como el rival más destacado y el más capacitado para librar una fuerte contienda electoral.

El diario francés "L'Équipe" informó de que Wenger se inclina por no entrar en la carrera, a la espera de que su postura se aclare durante el congreso electoral de la FIFA, previsto para celebrarse en la capital marroquí, Rabat, el 18 de marzo.

Durante los últimos dos meses y medio, el nombre del entrenador francés se barajó para competir contra Infantino, pero la idea de presentarse siguió siendo motivo de dudas, sin que se llegara a una decisión final anunciada.

Desde finales del pasado mes de agosto, el exentrenador del Arsenal estudió seriamente la posibilidad de competir contra el presidente de la FIFA, después de que creciera su malestar por la forma de gestionar el organismo, y de sentir en algunos periodos que estaba llamado a actuar para impedir que Infantino obtuviera un nuevo mandato de cuatro años.

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Sin embargo, su entusiasmo no se mantuvo al mismo ritmo, pues a veces se inclinaba por retirarse, partiendo de su convicción de lo difícil que resulta enfrentarse a la influencia del actual presidente.

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Las dudas de Wenger no se limitaron a los cálculos electorales, sino que se extendieron a la naturaleza del propio cargo, pues consideró que la presidencia de la Federación Internacional lo alejaba demasiado del terreno de juego, el ámbito en el que se concentra su experiencia profesional.

También lo invadió la creencia de lo difícil que sería enfrentarse a lo que el informe describió como el clientelismo que rodea a Infantino, lo que reforzó las probabilidades de que desistiera de entrar en la competición, pese a su objeción al estilo de gestión actual.

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Los detractores de Infantino veían a Wenger como un candidato ideal, gracias a su fama mundial y a su imagen vinculada a la integridad, además de su competencia y su amplia experiencia.

Y a pesar de pertenecer al continente europeo, no está vinculado a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA", y además goza de aprecio en África y Asia, y trabajó durante años con las 211 federaciones miembro de la FIFA, en su condición de director de desarrollo del fútbol mundial.

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La posibilidad de su candidatura también contó con el respaldo de una facción dentro de la dirección de la FIFA, que se cansó del estilo de Infantino en la gestión del organismo, y que empujó hacia la presentación de un rival para él desde dentro del escenario futbolístico internacional.

La discrepancia entre Wenger y el presidente de la FIFA salió a la luz públicamente a propósito de una propuesta de venta de acciones en el Mundial, pues el entrenador francés criticó el proyecto, dijo que se enteró de él a través de los medios de comunicación, y pidió su cancelación, exigiendo la existencia de una "FIFA independiente" que sirva al fútbol con compromiso, transparencia e integridad.

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En cambio, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, "UEFA", afirmó en repetidas ocasiones que presentará un candidato para competir contra Infantino, pero la identidad de ese nombre no se ha aclarado hasta ahora, en un momento en que el tiempo se estrecha para que los opositores elijan un sustituto.

La fecha límite para presentar las solicitudes de candidatura cae el 18 de noviembre, lo que coloca a los rivales del actual presidente ante una carrera contra el tiempo, especialmente si se confirma la retirada de Wenger, a quien veían como el candidato con más opciones para competir contra él.