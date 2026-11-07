El Al-Ahli saudí se ha convertido en candidato a correr el mismo destino que su eterno rival, el Al-Nassr, en la presente temporada de la Roshn Saudi League, concretamente durante el próximo mercado de fichajes invernal, a causa de su entrenador neerlandés Marino Pusic.

Varios informes de prensa habían revelado el deseo del Al-Ahli de prescindir de los servicios de Pusic, ante los resultados negativos que el equipo arrastra en el último periodo, el más reciente la derrota ante el Al-Shabab por 6-1.

Comenzaron a sonar los nombres de los entrenadores candidatos a suceder al técnico neerlandés en el feudo del "Al-Raqi", donde apareció el del alemán Olli Werner, exdirector técnico del Leipzig, que ya había sido candidato a dirigir al equipo antes que él.

El comunicador saudí Abdulrahman Al-Thunayan reveló, en el programa "Nadeena" de la cadena "MBC 1", que el aspecto económico representa el único obstáculo para el Al-Ahli en el proceso de destitución de Pusic durante el periodo actual.

Al-Thunayan explicó que, en caso de que el Al-Ahli insista en destituir al técnico neerlandés, pese a las malas circunstancias económicas que atraviesa, ello podría provocar que fuera sometido a una estricta vigilancia financiera.

El Al-Nassr sufrió el mismo destino durante el pasado mercado de fichajes veraniego, cuando fue sometido a una estricta vigilancia financiera, lo que le impidió fichar a nadie salvo al portugués Samu Costa, procedente del Real Mallorca español.

Desde que asumió el mando del conjunto de Yeda, Pusic ha disputado 18 partidos, en los que ha logrado 11 victorias, frente a dos empates, mientras que ha caído derrotado en 5 ocasiones.