El fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid, confirmado por Fabrizio Romano, ha impactado al fútbol. El Atlético de Madrid lo quería, mientras que el Barcelona lo consideraba una prioridad bajo la dirección de Hansi Flick, al estar libre.

Según El Confidencial, su llegada no fue gratuita: implicó cifras muy superiores a lo habitual.

El jugador percibió una prima de fichaje de unos 10 millones de euros netos (20 millones brutos), cantidad similar para su agente, Jorge Mendes, y un salario anual de unos 10 millones netos. Si se amplía un año, el coste total rondaría los 60 millones.

El anuncio oficial se retrasará hasta julio de 2025 por motivos fiscales: el club quiere que Silva no supere los 183 días en España en 2026, para que tribute al 24 % en lugar del 45 %. Este factor, según el informe, fue decisivo para posponer el anuncio a pesar de que el acuerdo se cerró hace semanas.

Según las mismas fuentes, Barcelona y Atlético de Madrid se retiraron por las altas comisiones y los riesgos fiscales. mientras que el Real Madrid, con la misma fórmula usada para fichar al defensa Ibrahima Konaté, avanzó en la operación, calificada como un «fichaje gratuito costoso» por combinar altas primas y salarios.

Con esta operación, el Real Madrid refuerza su plantilla bajo la dirección de Florentino Pérez y la supervisión técnica de José Mourinho, y se espera que Silva se convierta en uno de los pilares del equipo.