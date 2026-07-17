Sorpresa por la envidia hacia el segundo título mundial de Lionel Messi: «Alégrate de que siga aquí»

Wim Kieft defiende a Lionel Messi tras la semifinal Inglaterra-Argentina (1-2). El exdelantero no entiende la reticencia a un segundo título mundial del argentino y, en su columna de *De Telegraaf*, explica por qué se lo desea.

En su opinión, ante Inglaterra Argentina mostró su calidad y entrega. «Parece que subestiman sus propias cualidades», escribe. «El domingo se sabrá si también lo consiguen contra España».

El exfutbolista de Ámsterdam destaca que el juego argentino se apoya mucho en Messi: «Hay que colocarlo en cualquier punto del campo para que marque la diferencia. Todos en la selección están dispuestos a sacrificarse por él». Además, señala que Lautaro Martínez y Julián Álvarez asumen sus roles sin quejas.

Sin embargo, se pregunta si Argentina mantendrá ese plan ante España, que llegó a la final con su característico tiki-taka. «¿O se basará en las muchas cualidades futbolísticas que posee? Eso hace que esta final sea muy interesante».

«A su alrededor se escucha con frecuencia que a Messi no se le concederá un segundo título mundial, mientras que hace cuatro años casi todo el mundo estaba de su parte», afirma Kieft. Quizá influye la polémica: la roja no mostrada ante Argelia (3-0) y su actitud con el árbitro João Pinheiro frente a Suiza (3-1).

«O todas esas teorías conspirativas que circulan sobre que la FIFA está ayudando a Argentina y a Messi a llegar a la final», resume este hombre de 63 años. «Hay que alegrarse de que exista un Lionel Messi. De que, como jugador, siga haciendo felices a tanta gente y de que sus compañeros se sacrifiquen por él, porque sigue teniendo sus momentos y puede marcar la diferencia con sus cualidades».

Admiro a Messi, ocho veces Balón de Oro, que a sus 39 años sigue brillando en la máxima cita. «Darlo todo una vez más para marcar la diferencia y llevar a Argentina a la final. Y, justo contra su segunda patria, España, ganar su segundo título mundial».