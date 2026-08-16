Diversos informes de prensa han revelado el verdadero secreto tras la inminente salida del brasileño Malcom de Oliveira, extremo del Al-Hilal saudí, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Varias informaciones confirmaron que Malcom alcanzó un acuerdo con el Al-Diriyah para marcharse a este club por un periodo de 3 temporadas, y ello a pesar de las destacadas actuaciones que ofreció con la camiseta del "Líder".

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Según lo mencionado por el periodista Abdullah Al-Hunayyan a través de la emisora "Al-Arabiya FM", el secreto o la principal razón tras la marcha de Malcom del Al-Hilal es su mala relación con la afición hilalí.

Al-Hunayyan afirmó que Malcom aportó mucho al club, pero la directiva considera que su etapa con el equipo ha llegado a su fin y que es necesario renovar la sangre con nuevos elementos.

Se espera que el Al-Hilal cierre el fichaje del portugués Pedro Neto, extremo del Chelsea, durante el actual mercado de fichajes de verano.