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imago-sport-1081063885.jpgAbdullah Ahmed
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Sorpresa mayúscula: un motivo grave detrás de la salida de Malcom del Al-Hilal

Malcom
Al Hilal
1ª División
Brasil
Arabia Saudita

¡Una mala relación!

Diversos informes de prensa han revelado el verdadero secreto tras la inminente salida del brasileño Malcom de Oliveira, extremo del Al-Hilal saudí, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Varias informaciones confirmaron que Malcom alcanzó un acuerdo con el Al-Diriyah para marcharse a este club por un periodo de 3 temporadas, y ello a pesar de las destacadas actuaciones que ofreció con la camiseta del "Líder".

Lee también: Pese a la indignación y los desmentidos, unas pocas horas ponen fin a la etapa de Malcom con el Al-Hilal

Según lo mencionado por el periodista Abdullah Al-Hunayyan a través de la emisora "Al-Arabiya FM", el secreto o la principal razón tras la marcha de Malcom del Al-Hilal es su mala relación con la afición hilalí.

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Al Hilal
HIL

Al-Hunayyan afirmó que Malcom aportó mucho al club, pero la directiva considera que su etapa con el equipo ha llegado a su fin y que es necesario renovar la sangre con nuevos elementos.

Se espera que el Al-Hilal cierre el fichaje del portugués Pedro Neto, extremo del Chelsea, durante el actual mercado de fichajes de verano.

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