El nombre del italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, ha comenzado a aparecer en los planes de uno de los gigantes del fútbol europeo, en un giro que abre la puerta a interrogantes apasionantes sobre su futuro con el club saudí y la posibilidad de su regreso a los terrenos de juego italianos por la vía de la Juventus, incluso si eso implicara renunciar a parte de los privilegios económicos de los que disfruta en Arabia Saudí.

La cadena italiana « Sport Mediaset » reveló que Inzaghi es uno de los nombres que despiertan el interés de la Juventus de cara a la próxima temporada, mientras la dirección del club estudia sus opciones técnicas ante la posibilidad de que termine la experiencia del actual entrenador, Luciano Spalletti, si los resultados no mejoran durante el próximo periodo.

La cadena italiana aclaró que la dirección de la Juventus sigue dando a Spalletti una oportunidad para corregir el rumbo, pese a la abultada derrota ante la Lazio, pero contempla escenarios alternativos en caso de que continúen los malos resultados y no se produzca la reacción esperada.

El informe señaló que la próxima etapa será decisiva para determinar el futuro de Spalletti, con los resultados del equipo ligados a sus próximos enfrentamientos en la Serie A y en la Europa League, lo que podría llevar a la dirección a tomar decisiones distintas si las cosas llegan a un punto muerto.

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En caso de aplazar el cambio hasta el verano de 2027, Inzaghi figura entre los nombres que despiertan el interés de la Juventus, junto a Francesco Farioli, director técnico del Oporto, pues la cadena italiana considera que el entrenador del Al-Hilal podría plantearse regresar a Europa para competir de nuevo al más alto nivel.

El informe apuntó que Inzaghi podría estar dispuesto a aceptar un salario acorde a los niveles económicos que percibía durante su anterior etapa con el Inter de Milán, en comparación con lo que cobra actualmente en Arabia Saudí, sobre todo porque su contrato con el Al-Hilal finaliza al término de la presente temporada, según lo recogido por el informe.

¿Dejará Inzaghi el Al-Hilal por la Juventus?

Estos datos abren la puerta a múltiples posibilidades sobre el futuro de Inzaghi, que disputa su segunda temporada con el Al-Hilal tras optar por vivir una nueva experiencia en el fútbol saudí después de su salida del Inter de Milán, al que condujo dos veces a la final de la Liga de Campeones.

Y pese a los posibles atractivos de un regreso a Italia por la vía de un club de la talla de la Juventus, el informe no habló de negociaciones oficiales ni de un acuerdo entre las partes, sino que situó el nombre del entrenador italiano dentro de la lista de opciones planteadas para el futuro, en caso de que la dirección del club decidiera realizar un cambio técnico en el verano de 2027.

Por tanto, la gran pregunta sigue en pie: ¿se aferrará Inzaghi a su proyecto con el Al-Hilal y a su contrato actual, o le seducirá el reto de devolver a la Juventus a la lucha por los grandes títulos, aunque se vea obligado a aceptar un salario inferior al que percibe en su experiencia saudí?



