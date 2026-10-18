Sorpresa mayúscula: Pérez ya tiene elegido al sucesor de Mourinho ante un posible desplome

El banquillo del Real Madrid se ha convertido en los últimos años en algo parecido a una "silla eléctrica": tras la decisión de Carlo Ancelotti de abandonar el club para dirigir a la selección de Brasil, los entrenadores se han sucedido al frente del Madrid casi sin interrupción.

Con la llegada de José Mourinho este verano, Florentino Pérez, presidente del conjunto merengue, esperaba encontrar la chispa necesaria para desencadenar una revolución en el equipo, pero hasta ahora no se ha producido en la forma esperada.

Mourinho firmó un contrato por tres temporadas, hasta 2029, pero los contratos, a la luz de lo ocurrido con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, e incluso con el propio Ancelotti, no tienen ningún valor en el Real Madrid si no van acompañados de títulos.

El diario Sport señaló: "En plena búsqueda constante del regreso a los podios, han empezado a aparecer informaciones que hablan de un posible sustituto en caso de que Mourinho fracase en lograr los objetivos que se le exigen".

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Según Sergio Valentín, el periodista que desveló anteriormente el interés por devolver a Mourinho al Real Madrid, Florentino Pérez ha comunicado a su círculo más cercano la identidad del entrenador que podría suceder al portugués si los resultados y la trayectoria del equipo no mejoran.

Eso podría ocurrir, por ejemplo, si Mourinho es incapaz de lograr un resultado positivo en el próximo Clásico. Y el nombre que ha vuelto a aparecer en primer plano es el de Didier Deschamps.

Deschamps ya figuraba en la lista de candidatos durante la pasada campaña electoral, antes de que Florentino Pérez decidiera apostar por Mourinho, a cambio de pagar el importe de la cláusula para poner fin a su vinculación con el Benfica.

La celebración de las elecciones en el mes de junio obligó a endurecer el proceso de elección del entrenador, ya que el club se vio forzado a descartar a técnicos que dirigían selecciones participantes en el Mundial.

Deschamps no está vinculado actualmente a ningún equipo, después de haber concluido su participación en el Mundial 2026 en el cuarto puesto.

Su salida del banquillo de la selección francesa era previsible, igual que la llegada de Zinedine Zidane para asumir el cargo en su lugar.

Zidane es, por su parte, un nombre que se ha repetido mucho en las listas de candidatos para dirigir al Real Madrid, pero decidió ligar su futuro a la selección francesa, después de dos etapas previas al frente del cuerpo técnico del conjunto blanco.

El interés del Real Madrid por Deschamps se remonta al mes de abril, cuando el diario L'Équipe reveló que su nombre estaba entre los que había estudiado el club, debido en parte a su relación con su compatriota Kylian Mbappé.

El técnico francés confirmó más tarde que su nombre había aparecido efectivamente en las listas de candidatos, e incluso se lo tomó con humor al afirmar: "Dejé la Juventus en 2007 y, desde entonces, mi nombre ha estado prácticamente en todas las listas de candidatos".

Deschamps no piensa en retirarse, ya que aseguró tras el Mundial que desea continuar su carrera como entrenador y que estudiará las ofertas que le lleguen de clubes y selecciones nacionales. También dejó abierta la puerta a la posibilidad de dirigir a un club en España.