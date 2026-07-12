Sorpresa mayúscula: la Federación Saudí sigue a una estrella marroquí

El Al-Ittihad busca fichar en verano un centrocampista con experiencia internacional que marque la diferencia, dentro de su preparación para la próxima temporada.

Según medios turcos, el club saudí prioriza a una de las estrellas del fútbol marroquí, a la espera de que concluyan las negociaciones.

Según el canal turco «lue», el club prepara una oferta oficial al F. C. Fennerbahçe para fichar al centrocampista marroquí Sofiane Amrabat.

El canal añadió que la oferta alcanzaría los 20 millones de euros, lo que refleja la seriedad del Al-Ittihad por cerrar el fichaje en este mercado.

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El fichaje se concretará si el Fenerbahçe y el jugador aceptan la propuesta, aunque las conversaciones aún están en fase inicial.

Amrabat es uno de los centrocampistas marroquíes más destacados de los últimos años, tras brillar con la selección de Marruecos, especialmente en el Mundial de 2022, antes de seguir su carrera en Europa.

Su fichaje aportaría la experiencia internacional que el club busca para competir en todos los frentes la próxima temporada.