Salem Al Dawsari, capitán del primer equipo de fútbol del Al Hilal, continúa intensificando su programa de rehabilitación con vistas a regresar a los terrenos de juego, después de mostrar un progreso notable en la fase de recuperación de la lesión que lo ha mantenido alejado de la participación con el equipo durante el pasado periodo.

Según una fuente exclusiva del diario "Arriyadiyah", Al Dawsari realiza su programa de rehabilitación a diario en el centro "Al Majidiah" de la capital, Riad, donde ya está cerca de finalizar la última fase de su programa, en un paso que allana su regreso a los entrenamientos colectivos.

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La fuente aclaró que el capitán del Al Hilal continúa trabajando entre la sala de preparación física y el terreno de juego, coincidiendo con la proximidad del regreso de sus compañeros a los entrenamientos, previstos para el miércoles, de cara a los próximos compromisos.

Pese al progreso notable en el estado del jugador, la fuente no confirmó la posibilidad de que Al Dawsari llegue al enfrentamiento del clásico ante el Al Ittihad, previsto para el 10 de octubre próximo, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi League.

La fuente señaló que la participación del capitán del Al Hilal en el partido seguirá ligada a la evaluación de los cuerpos médico y técnico, y al grado de su preparación física antes de tomar la decisión final sobre su regreso a la competición.

Al Dawsari se había sometido a una operación quirúrgica en el tendón de la rodilla el pasado julio, realizada por el médico finlandés Lasse Lempainen, antes de iniciar el proceso de rehabilitación y el regreso gradual a los terrenos de juego.

Salem Al Dawsari es uno de los nombres más destacados en la historia del Al Hilal, después de disputar su primer partido con la camiseta del equipo el 24 de noviembre de 2011, en el marco de la Liga Profesional Saudí, en el que marcó su primer gol con el club de la capital.