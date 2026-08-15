El fichaje del portero japonés Zion Suzuki por el Paris Saint-Germain se vino abajo de forma sorpresiva, después de que las negociaciones hubieran alcanzado fases muy avanzadas, en un giro que puso fin a las esperanzas del club francés de incorporar al guardameta del Parma durante el presente periodo de fichajes.

Según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano y la cadena "RMC", los agentes de Suzuki presentaron en los últimos instantes exigencias económicas relacionadas con las comisiones de la operación, que el Paris Saint-Germain consideró exageradas, lo que provocó el colapso de las negociaciones pese a haberse alcanzado con anterioridad un acuerdo inicial con el jugador y su club.

El club parisino había llegado a un acuerdo con el Parma sobre el traspaso del portero de 23 años, estimado en cerca de 35 millones de euros, mientras quedaba pendiente cerrar los detalles finales relacionados con el contrato del jugador y las comisiones de sus agentes.

El derrumbe de la operación desbarató el plan del Paris Saint-Germain respecto al futuro de Suzuki, después de que el club le hubiera reservado un vuelo a la capital francesa el pasado sábado para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato, antes de que el traspaso se frustrara de forma repentina.

El Paris Saint-Germain estudiaba también la posibilidad de ceder al portero japonés a la Juventus por una temporada, pero esa opción se cayó hace dos días, después de que el club italiano cortara sus contactos con su homólogo francés, sin revelar motivos adicionales.

Con el colapso del fichaje de Suzuki, no se produjo ningún cambio en la portería del Paris Saint-Germain, ya que el ruso Matvey Safonov sigue siendo la opción principal, mientras que Lucas Chevalier conserva su puesto como portero suplente, a la espera de lo que puedan traer los próximos días en cuanto a nuevos movimientos en el mercado de fichajes.